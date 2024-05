Zahradnictví z Valmezu učí Čechy pěstitelství. A boduje v soutěži prodejen

Prodávají muškáty, čerstvou kávu i farmářské potraviny. Zahradní centrum pod kloboukem ve Valašském Meziříčí si hýčká své zákazníky i jejich děti. A pěstitelské rady rozdávají i po Facebooku. I to jej vyneslo do čela dubnového kola soutěže maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop (VCTS).

V Zahradním centrum pod kloboukem ve Valašském Meziříčí najdete kromě prodejny i krásnou venkovní kavárnu, kde si můžete odpočinout, zatímco si vaše děti budou hrát na přilehlém dětském hřišti. Kromě rostlin všech možných druhů zde nabízí jak sezonní i nesezonní dekorace, farmářské produkty a další potraviny.

Nákupem a odpočinkem v zahradní kavárně ale zákaznický zážitek v tomto případě nekončí. Pro všechny, kteří hledají inspiraci nebo radu, má Zahradní centrum vlastní skupinu na Facebooku se spoustou rad a tipů, jak se starat o rostliny a zahradu. Prodejnu můžete navíc navštívit i během různých tematických akcí, které zde pořádají.

Udržitelné oblékání v moderním hávu

Nová prodejna Tak trochu jiný sekáč v pražských Holešovicích zaujala inspektory soutěže VCTS spojením moderního butiku a udržitelnosti. V této prodejně nečekejte nepřehledné hromady nesourodého oblečení z druhé ruky. Všechny kousky jsou pečlivě vybrané, vystavené podle jednotlivých kolekcí. Tak trochu jiný sekáč vykupuje oblečení lokálně, každý z nás může nabídnout to, co nevynosí a dát tak oblečení druhý život. Kromě zajímavého a udržitelného konceptu nás zaujal i moderní minimalistický design prodejny a vystavení zboží podle různých outfitů. Tak trochu jiný sekáč je tak žhavým adeptem na cenu udržitelnosti za rok 2024.

mistoprodeje.cz, užito se svolením

Nová prodejna Billa na třetím místě

Billa pokračuje ve svém rozšiřování nového vizuálního designu svých prodejen. Prodejna v Dobré otevřela v březnu 2024, rozkládá se na 914 metrech čtverečních, čímž poskytuje dostatečný prostor pro pohodlný nákup. Inspektoři ocenili přehledné vystavení zboží, dobrou navigaci obchodem a moderní vzhled prodejny. Dále udělili body i za kroky směrem k udržitelnému nakupování, jako je možnost používat sáčky na ovoce a zeleninu k opakovanému použití nebo využívání recyklovaných plastů k výrobě odnosných tašek.

místoprodeje.cz, užito se svolením

