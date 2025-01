Společnost Perplexity AI má zájem o spojení s TikTokem v USA

Společnost Perplexity AI se oficiálně přihlásila k zájemcům o platformu TikTok ve Spojených státech. Mateřské společnosti ByteDance, která je z Číny, předložila nabídku, aby se Perplexity AI a TikTok U.S. spojily a spolu s firmou New Capital Partners vytvořily nový subjekt. Serveru zpravodajské televize CNBC to řekl informovaný zdroj.

Nová obchodní struktura by umožnila většině současných investorů ByteDance ponechat si své podíly, takže by Perplexity získala více videí. Perplexity AI je začínající firma, která se specializuje na vyhledávání pomocí umělé inteligence (AI), konkuruje firmám OpenAI a Google. Na začátku loňského roku hodnota Perplexity AI činila zhruba 500 milionů dolarů. Do konce roku však vzrostla asi na devět miliard dolarů, zejména díky rostoucímu zájmu investorů o generativní AI.

Americký nejvyšší soud v pátek rozhodl ponechat v platnosti zákon, podle kterého má mateřská společnost ByteDance do neděle TikTok odprodat, nebo ukončit jeho činnost. Případná transakce mezi Perplexity AI a ByteDance by pravděpodobně trvala několik měsíců. Nově zvolený prezident USA Donald Trump ale řekl, že zřejmě v pondělí rozhodne o odkladu zákazu o 90 dní. V pondělí se Trump oficiálně ujímá funkce prezidenta USA.

Firma ByteDance veřejně naznačila, že TikTok U.S. neprodá. Perplexity se tak domnívá, že by se svou nabídkou mohla uspět, protože je spíše fúzí než prodejem, řekl zdroj CNBC.

Analytici hodnotu TikToku odhadli na 50 miliard dolarů. Agentura Reuters uvedla, že se zájemců o firmu objevila řada, včetně bývalého majitele Los Angeles Dodgers Franka McCourta. Peking také podle médií jednal o prodeji amerických aktivit TikToku miliardáři Elonu Muskovi, to však společnost popřela.