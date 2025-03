Umělá inteligence vynáší. Výrobce ChatGPT letos ztrojnásobí tržby

Zatímco tržby prudce rostou, firma OpenAI se potýká i se značnými náklady na čipy, datová centra a talenty, které potřebuje k vývoji vysoce kvalitních systémů AI.

Společnost OpenAI očekává, že v letošním roce více než ztrojnásobí tržby na 12,7 miliardy dolarů (293,8 miliardy korun). Pomoci má k tomu silné postavení jejího placeného softwaru pro umělou inteligenci, uvedla s odvoláním na informované zdroje agentura Bloomberg. OpenAI stojí za populárním jazykovým modulem ChatGPT s prvky umělé inteligence (AI).

Loni tržby podle zdrojů činily 3,7 miliardy dolarů. OpenAI očekává, že tržby budou i nadále rychle růst a že v příštím roce se více než zdvojnásobí na 29,4 miliardy.

Za více než dva roky od zavedení chatbota ChatGPT firma představila řadu nabídek předplatného pro běžné uživatele i firmy. Loni v září OpenAI oznámila, že se jí podařilo u placené firemní verze ChatGPT získat milion uživatelů. Nedávno firma nabídla možnost ChatGPT Pro za 200 dolarů měsíčně s přístupem k nejpokročilejším modelům AI. Uvažuje také o zpoplatnění některých produktů AI částkou v řádu tisíců dolarů měsíčně.

Zatímco tržby prudce rostou, firma se potýká i se značnými náklady na čipy, datová centra a talenty, které potřebuje k vývoji vysoce kvalitních systémů AI. OpenAI tak neočekává pozitivní tok peněz, tzv. cash flow, až do tohoto roku, kdy by měly tržby překročit 125 miliard dolarů.

OpenAI je podle zdrojů Bloombergu také blízko dokončení nového kola financování, v rámci kterého by měla od japonské společnosti SoftBank Group a dalších investorů získat 40 miliard dolarů. Nové kolo financování by mělo firmu OpenAI ocenit na 300 miliard dolarů. Dalšími investory by měli být Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund a Altimeter Capital Management.

Bill Gates: Do deseti let nahradí umělá inteligence mnoho lékařů i učitelů Leaders Během příštího desetiletí bude pokrok v oblasti umělé inteligence natolik překotný, že pro některé profese už nebudou lidé potřeba, myslí si jeden z nejbohatších lidí planety Bill Gates. nst Přečíst článek

Lidé mají před sebou poslední dekádu, kdy budou chytřejší než AI Zprávy z firem Nástroje umělé inteligence využívá stále více lidí. Ke zvýšení efektivity práce, pro rychlejší vyhledávání, ke kreativní činnosti. Důvodů je spousta a lidé už začínají za tyto AI nástroje platit i poměrně vysoké měsíční poplatky. A i když je vývoj umělé inteligence pořád teprve na začátku, odborníci už začínají tvrdit, že lidstvo má před sebou posledních pár let, kdy si může říkat, že je člověk inteligentnější než AI. fry Přečíst článek

Již třetina Američanů aktivně používá aplikace s umělou inteligencí. Utrácejí za ně stovky dolarů měsíčně Zprávy z firem Zvýšit efektivitu a produktivitu práce, hledat nové zdroje příjmů, vydělávat výrazně víc peněz nebo si jen nechat naplánovat dovolenou. To je část příkladů činností, pro které stále více lidí využívá aplikace umělé inteligence, jako je ChatGPT nebo Gemini. Každý týden je cíleně používá více než třetina lidí, a ten zbytek o tom jenom neví, vyplývá z průzkumu agentury Gallup. Podle Bloombergu pak roste podíl lidí, kteří za možnosti AI platí. A to docela vysoké částky. Stanislav Šulc Přečíst článek