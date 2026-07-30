Toyota zůstává světovou jedničkou. Čína jí ale začíná dělat problémy
Toyota si navzdory poklesu prodeje udržela pozici největší automobilky světa. Skupina v prvním pololetí prodala 5,39 milionu vozů, o milion víc než konkurenční Volkswagen. Výsledky však zasáhla slabá poptávka v Číně a problémy na Blízkém východě.
Japonská automobilka Toyota Motor si v první polovině roku udržela pozici největší automobilky světa podle počtu prodaných vozů. Všechny značky skupiny prodaly po celém světě 5,39 milionu vozů. Prodej však poprvé za poslední dva roky klesl, a to o 2,8 procenta.
Důvodem byla slabá poptávka v Číně, výměna modelové generace populárního vozu RAV4 a vyšší ceny benzinu související s napětím na Blízkém východě. Vyplývá to z údajů, které společnost zveřejnila ve čtvrtek. Toyota opět překonala německou skupinu Volkswagen, která ve stejném období prodala 4,13 milionu vozů, připomíná Reuters.
Produkci zkomplikovala situace na Blízkém východě
Celosvětová produkce skupiny Toyota od ledna do června rovněž klesla, a to o 0,3 procenta na 5,51 milionu vozů. Na výrobu měly negativní dopad potíže s logistikou související se situací na Blízkém východě.
Samotné značce Toyota kvůli těmto problémům klesl vývoz z Japonska na Blízký východ o 36 procent na 104 093 vozů.
Prodej v Číně se propadl o 17 procent
Prodej skupiny v zahraničí se v pololetí snížil o 4,5 procenta na 4,3 milionu vozů. Domácí prodej však stoupl o 4,4 procenta na 1,1 milionu vozů. Přispěla k tomu poptávka po novém elektromobilu bZ4X.
Z jednotlivých zemí a regionů se prodej v Číně snížil o 17,1 procenta na 694 670 vozů. Prodej na Blízkém východě klesl o 21,6 procenta na 218 855 vozů.
V Severní Americe Toyotu podržely hybridy
Naopak prodej v Severní Americe se zvýšil o 0,9 procenta na 1,45 milionu vozů díky silné poptávce po hybridních automobilech.
Toyota tak navzdory prvnímu pololetnímu poklesu za dva roky zůstala výrazně před Volkswagenem. Německé skupině se celosvětové dodávky meziročně snížily o 6,3 procenta na 4,13 milionu vozů. Také Volkswagen výrazně zasáhl propad v Číně, kde prodal o 25,9 procenta méně automobilů.
Krize německého automobilového průmyslu se prohlubuje. Po Volkswagenu a Mercedesu přichází s rozsáhlými personálními škrty také BMW, které chce do konce příštího roku zrušit 8 000 míst.
BMW chystá v Německu velké škrty. Zruší téměř desetinu míst
Zprávy z firem
Krize německého automobilového průmyslu se prohlubuje. Po Volkswagenu a Mercedesu přichází s rozsáhlými personálními škrty také BMW, které chce do konce příštího roku zrušit 8 000 míst.
Německé automobilce Porsche v prvním pololetí výrazně vzrostl provozní zisk, přestože prodala méně vozů. Pomohl jí především silný zájem o dražší verze ikonického modelu 911. Ty vykompenzovaly propad na čínském trhu i slabší prodeje modelů Macan, Panamera a Taycan.
Porsche zachraňuje ikona 911. Drahé sporťáky tlumí propad prodejů v Číně
Zprávy z firem
Německé automobilce Porsche v prvním pololetí výrazně vzrostl provozní zisk, přestože prodala méně vozů. Pomohl jí především silný zájem o dražší verze ikonického modelu 911. Ty vykompenzovaly propad na čínském trhu i slabší prodeje modelů Macan, Panamera a Taycan.
Čínské automobilky stále výrazněji pronikají do Evropy a zvyšují tlak na tradiční výrobce. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto prosazuje rozsáhlé úspory, část jeho plánu však narazila u dozorčí rady. Nejistota se týká také budoucnosti čtyř německých závodů.
Volkswagen tlačí čínská konkurence. Čtyři německé továrny nemají jistou budoucnost
Zprávy z firem
Čínské automobilky stále výrazněji pronikají do Evropy a zvyšují tlak na tradiční výrobce. Šéf koncernu Volkswagen Oliver Blume proto prosazuje rozsáhlé úspory, část jeho plánu však narazila u dozorčí rady. Nejistota se týká také budoucnosti čtyř německých závodů.
Koncern Volkswagen pokračuje v pádu. Doposud nevídaný plán úspor, který si naplánoval, zcela jistě zasáhne Škodu Auto. I přes její zářné výsledky. Mohla by to odnést Škoda Fabia.
Ivana Pečinková: Krize Volkswagenu – kdo si to vypije?
Názory
Koncern Volkswagen pokračuje v pádu. Doposud nevídaný plán úspor, který si naplánoval, zcela jistě zasáhne Škodu Auto. I přes její zářné výsledky. Mohla by to odnést Škoda Fabia.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.