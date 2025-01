TikTok si už v USA nikdo nepustí ani nestáhne. Trump se chystá zákaz odvolat

TikTok ve Spojených státech v sobotu večer místního času přerušil činnost. Uživatelé čínskou firmou vlastněné sociální sítě dostali zprávu, že aplikaci kvůli zákazu nelze používat. Informovala o tom agentura Reuters, podle níž je TikTok momentálně nedostupný v obchodech s aplikacemi Google Play a App Store.

Podle zákona přijatého loni a potvrzeného v pátek soudem měla platforma do dneška přerušit spojení se svou mateřskou společností ByteDance, která sídlí v Číně, nebo činnost v USA ukončit, aby se vyřešily obavy, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Nově zvolený americký prezident Donald Trump v sobotu uvedl, že po svém pondělním nástupu do funkce s největší pravděpodobností rozhodne o 90denním odkladu zákazu TikToku.

"V USA byl přijat zákon zakazující TikTok, což bohužel znamená, že TikTok prozatím nemůžete používat. Máme štěstí, že prezident Trump naznačil, že s námi bude spolupracovat na řešení, jak TikTok obnovit, jakmile se ujme úřadu. Zůstaňte prosím na příjmu," uvádí se ve zprávě, kterou obdrželi uživatelé aplikace.

Čínská aplikace pro sdílení krátkých videí, která uchvátila téměř polovinu všech Američanů, po pátečním rozhodnutí soudu oznámila, že pokud vláda končícího prezidenta Joea Bidena neposkytne jednoznačné ujištění, že nebude vymáhat zákon vedoucí k zákazu TikToku, síť se v USA v neděli odmlčí.

Bílý dům v pátek uvedl, že aplikace by měla zůstat Američanům k dispozici, ale vzhledem k načasování rozhodnutí nejvyššího soudu se má věcí zabývat až příští administrativa, která se ujme svých pravomocí v pondělí 20. ledna. Varování TikToku pak Bílý dům označil za trik a uvedl, že nevidí důvod, proč by TikTok nebo jiné společnosti měly před pondělním nástupem nové vlády podnikat nějaké kroky.

