TikTok tlačí čas. V neděli má přijít jeho konec v USA

Sociální síť zaměřená na tvorbu krátkých videí TikTok se připravuje na to, že od neděle ukončí provoz své aplikace pro uživatele ve Spojených státech. Agentuře Reuters to řekly zdroje obeznámené se situací. V neděli by mohl v USA vstoupit v platnost zákaz aplikace TikTok, pokud ho Nejvyšší soud nezablokuje, píše Reuters.

Americký Kongres loni v dubnu přijal zákon, podle kterého zákaz sítě TikTok vstoupí v platnost v případě, že ji čínská mateřská společnost ByteDance do neděle 19. ledna neprodá. Připravované ukončení provozu aplikace TikTok se podle Reuters liší od požadavků v zákoně. Podle těch by bylo zakázáno pouze nové stahování aplikace TikTok, zatímco stávající uživatelé by aplikaci mohli po určitou dobu dál používat.

Podle zdrojů plán sítě TikTok předpokládá, že uživatelé v USA snažící se otevřít aplikaci budou přesměrováni na internetové stránky obsahující informace o zákazu. Zdroje rovněž uvedly, že uživatelé dostanou možnost stáhnout si z aplikace všechna svá data. V případě, že zákaz bude později zvrácen, bude síť TikTok podle jednoho ze zdrojů schopna v relativně krátké době služby pro uživatele v USA obnovit, napsala agentura Reuters.

Nově zvolený americký prezident Donald Trump koncem loňského roku vyzval Nejvyšší soud k pozastavení zákona o zákazu sítě TikTok. Soud se však podle médií minulý týden při projednávání argumentů v rámci stížnosti TikToku proti zákonu přikláněl spíše k zachování jeho platnosti.

Trump ve stanovisku předloženém soudu uvedl, že soudci by mu měli poskytnout čas, aby po svém nástupu do funkce nalezl "politické řešení" sporu. Dodal, že má "skvělé zkušenosti s uzavíráním dohod, mandát od voličů a politickou vůli k dojednání řešení, které by platformu zachránilo a zároveň řešilo obavy o národní bezpečnost vyjádřené vládou". Trump se prezidentského úřadu ujme 20. ledna.

Vláda a zákonodárci argumentují tím, že TikTok působící pod hlavičkou ByteDance představuje bezpečnostní riziko a může sloužit čínským zájmům. Americké úřady nicméně veřejně nepředložily důkazy o tom, že by čínský stát tímto způsobem špehoval Američany nebo zasahoval do způsobu, jakým platforma předkládá uživatelům obsah. Samotné vedení sítě taková podezření odmítá a tvrdí, že americké ministerstvo spravedlnosti nesprávně vyhodnotilo vazby aplikace na Čínu.

