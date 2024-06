Francouzi, nebo Korejci. Kdo dostaví české „jaderky“, bude jasné v červenci

Energetická skupina ČEZ, která má na starosti jaderný tendr, během dnešního dne předá vládě nabídky, které obdržela na stavbu až čtyř jaderných bloků v Česku. Závazné nabídky na konci dubna podaly francouzská společnost EDF a korejská firma KHNP.

Vláda by podle dosavadního harmonogramu měla vybrat vítěze tendru zřejmě už v červenci, do konce srpna by pak měla rozhodnout i o počtu stavěných reaktorů.

Jeden nový jaderný blok by měl vzniknout v Dukovanech do roku 2036, při případné větší výstavbě by vznikly až dva v Dukovanech a dva v Temelíně.

K podání závazných nabídek na stavbu více reaktorů vláda vyzvala EDF a KHNP na konci letošního ledna. Rozhodla tak po analýze prvních nabídek na stavbu jednoho reaktoru v Dukovanech, jejich součástí byly i nezávazné opce na další bloky.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) nezávazné nabídky uchazečů na stavbu více reaktorů vycházely až o 25 procent výhodněji než stavba pouze jednoho bloku. Nabízené ceny neuvedl. Z trojice uchazečů o jaderný tendr naopak vypadla severoamerická firma Westinghouse, která podle kabinetu nesplnila podmínky původního tendru.

Oslovení uchazeči podali své rozšířené závazné nabídky v závěru dubna. ČEZ je od té doby analyzoval a dnes je vládě předá i s vlastním doporučením. Obsah nabídek společnost nekomentovala. Rozhodnutí o vítězi ovšem bude na vládě.

Projekt nového reaktoru by měl být největší investicí Česka v novodobé historii, podle dřívějších prohlášení vlády i ČEZ má jeden nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Nabízené ceny v prvotních nabídkách zástupci vlády odmítli komentovat. Někteří ekonomové v lednu odhadovali, že stavba čtyř reaktorů by mohla vyjít až na dva biliony korun.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku. Vedle nových klasických reaktorů ČEZ připravuje také stavbu malých modulárních reaktorů. První z nich by měl vzniknout v Temelíně.

