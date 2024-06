Bill Gates investuje miliardy do jaderné energie. Chce pomoct Americe s energiemi

Konec uhlí jako energetického zdroje nehrozí jen Česku, ale také Americe. Ve Wyomingu, kde se uzavírá jedna uhelná elektrárna, se tak chystá stavba nové, jaderné elektrárny. Na jejím vzniku se podílí startup TerraPower, který miliardou dolarů podpořil Bill Gates. „A pošlu tam miliardy další,“ slíbil nyní zakladatel Microsoftu.

Reklama

Zatímco konec uhlí jako energetického zdroje v Česku trápí miliardáře i politiky, v USA ve stejné situaci cítí investiční příležitost. Alespoň to naznačuje nejnovější investiční příslib jednoho z nejbohatších lidí světa Billa Gatese. Ten investoval miliardu dolarů do energetického startupu TerraPower, který v současnosti staví malý jaderný reaktor ve Wyomingu, uvedla agentura Bloomberg. Jaderný zdroj tak vzniká poblíž končící uhelné elektrárny a bude moci využít stávající rozvodnou infrastrukturu. TerraPower od roku 2008 vyvíjí levnější reaktory než stávající obří, které by se mohly stát standardem.

„Uhlí překonal zemní plyn. My proto nyní musíme hledat zdroje, které budou konkurenceschopné se zemním plynem,“ uvedl Gates. „Investoval jsem již miliardu a investuju další miliardy,“ dodal šestý nejbohatší muž planety.

Superbohatí lidé mají stále více peněz. Všem vládne Bernard Arnault Leaders Nejbohatším člověkem na světě je letos podle žebříčku časopisu Forbes opět Bernard Arnault. List majetek majitele podniku prodávajícího luxusní zboží LVMH vyčíslil na 233 miliard dolarů (5,5 bilionu korun). To je o 22 miliard dolarů více, než kolik měl tento Francouz podle Forbesu loni. ČTK Přečíst článek

Nezávislé na Rusku

Původní plány počítaly se spuštěním reaktoru do roku 2028, aktuálně se však posunulo datum zahájení výroby na roku 2030. Důvodem přitom bylo, že původní plány počítaly s využitím ruského paliva. To je přitom podle Gatese nepřijatelné.

Reklama

Gates své investice vysvětluje i rostoucí spotřebou energie v USA, kterou nezvládají kompenzovat současné kapacity. Navíc jaderná energie je považována za bezemisní, což vyhovuje miliardářovým hodnotám. A o jadernou energii je navíc v současnosti poptávka.

„V minulém roce se 25 národů na klimatické konferenci COP28 v Dubaji shodlo, že je potřeba trojnásobit množství energie vyrobené z jádra,“ dodala agentura Bloomberg.

Šéf Microsoftu si vydělal miliardu dolarů. Firma to popírá Leaders Technologický gigant Microsoft dal vzniknout řadě milionářům, ba dokonce miliardářům. K těm patřili zejména zakladatel Bill Gates a jeho nejbližší spolupracovníci z dřevních dob. Nyní si však první miliardu za své působení v Microsoftu vydělal jeho stávající šéf Satya Nadella, vypočítal Bloomberg. Stojí za tím raketový růst akcií za dobu jeho působení. Stanislav Šulc Přečíst článek

Moje závěť bude prostá a veřejná, říká filantrop Buffett Filantropie Warren Buffett, který je devátým nejbohatším člověkem na světě, tento týden věnoval více než 868 milionů dolarů čtyřem nadacím. vku Přečíst článek