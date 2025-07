Tesla vsadila na Samsung. Objednala si u něj čipy za stamiliardy

Jihokorejská společnost Samsung Electronics uzavřela s americkou automobilkou Tesla dohodu o dodávce polovodičů pro umělou inteligenci (AI) za 16,5 miliardy dolarů (zhruba 345 miliard korun). S odkazem na sdělení Samsungu a na oznámení šéfa Tesly Elona Muska to napsala agentura Reuters. Dohoda je vítězstvím pro málo výkonnou zakázkovou výrobu polovodičů Samsungu, kde firma ztrácí podíl na trhu.

Samsung v pondělí nejprve oznámil, že uzavřel dohodu, která bude platit do konce roku 2033. Neuvedl však, s kým dohodu uzavřel. Musk později na síti X potvrdil, že klientem je Tesla. Samsung bude pro Teslu vyrábět čipy nové generace AI6 v připravovaném závodě v americkém státě Texas.

Dohoda by mohla oživit projekt nové továrny v Tayloru v Texasu, který čelí zpožděním. Na vině jsou potíže Samsungu s udržením a získáváním významných zákazníků, píše Reuters. Výroba v Texasu má být spuštěna v roce 2026.

Samsung ztrácí trh, ale vyhrává Teslu

Oznámená dohoda přichází v době, kdy Samsung zaostává ve výrobě čipů pro AI za konkurenty, jako je TSMC a SK Hynix. To má velký negativní dopad na jeho zisky a cenu akcií.

Samsung je přední světový výrobce paměťových čipů. Firma také v rámci své specializované výrobní divize vyrábí logické čipy na zakázku podle návrhů svých zákazníků.

Podle analytiků se Samsung potýká s odchodem důležitých zákazníků ke společnosti TSMC, která vyrábí pokročilé čipy. Mezi zákazníky TSMC patří Apple, Nvidia a Qualcomm. Nejnovější dohoda by podle nich mohla pomoci snížit ztráty v zakázkové výrobě čipů Samsungu, které podle odhadů v první polovině roku překročily pět bilionů wonů (75,8 miliardy korun).

Dohoda mezi Samsungem a Teslou může mít význam i pro Jižní Koreu. Ta se snaží navázat partnerství se Spojenými státy v oblasti čipů a lodního průmyslu, aby dosáhla obchodní dohody a předešla hrozícím americkým clům ve výši 25 procent.

Podíl Samsungu na globálním trhu zakázkové výroby čipů v prvním čtvrtletí klesl na 7,7 procenta z 8,1 procenta v předchozím čtvrtletí. Tchajwanská firma TSMC naopak není schopna uspokojit veškerou poptávku a v prvním čtvrtletí měla na globálním trhu podíl 67,6 procenta, vyplývá z údajů společnosti TrendForce.

