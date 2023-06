Švédský výrobce airbagů chystá masivní propouštění

Švédská společnost Autoliv, která je největším výrobcem airbagů a bezpečnostních pásů na světě, výrazně zeštíhlí. Do roku 2025 propustí minimálně 6000 lidí, což je více než desetina její celkové pracovní síly.

„Autoliv urychluje globální snižování strukturálních nákladů, zejména v rámci evropských aktivit,“ napsala firma v prohlášení. „Tyto kroky podpoří finanční cíle Autolivu ve střednědobém a dlouhodobém výhledu,“ dodala.

Autoliv hodlá zjednodušit své aktivity z hlediska logistiky a geografické působnosti a plánuje uzavřít některá pracoviště v Evropě. Společnost očekává, že plánované zrušení zhruba 6000 pracovních míst bude dokončeno do roku 2025. Předpokládá, že o práci přijde rovněž kolem 2000 lidí, které zaměstnává nepřímo.

Náklady se utrhly z řetězu

„Snižování pracovních míst se dotkne lidí v našich kancelářích, technických centrech i továrnách, včetně vedoucích pozic na všech úrovních,“ uvedl šéf podniku Mikael Bratt.

Dodavatelé automobilových součástek se v poslední době potýkají s negativními dopady rostoucích cen surovin. Autoliv v lednu podle agentury Reuters uvedl, že růst nákladů byl loni nejhorší za tři desetiletí a že se snaží přenést zvýšené náklady na zákazníky.

„Podnik pokračuje v jednáních se zákazníky, aby si zajistil ceny, které odrážejí mimořádnou inflaci,“ napsal Autoliv.

