Strnadova CSG je nově generálním partnerem ocenění Česká hlava

Ocenění Česká hlava, které je pro české vědce nejvyšším vyznamenáním, získalo na tři roky nového generálního partnera. Projekt podpoří průmyslově-technologická skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada. Cena Industrie udělená v rámci 22. ročníku ocenění tak ponese název Czechoslovak Group.

Reklama

Podpora inovací je jedním z hlavních pilířů, na nichž skupina CSG staví svůj byznys. Skupina masivně investuje do výzkumu i vývoje, spolupracuje s vysokými školami. Nyní její aktivní podpora vědy dostává další rozměr. Na tři roky se stane skupina Michala Strnada stane generálním partnerem ocenění Česká hlava, které je nejprestižnějším vyznamenáním, jakého může vědec v České republice dosáhnout. Vyhlašuje se již od roku 2002 a mezi vítězi hlavní Národní ceny vlády Česká hlava jsou například profesor Antonín Holý, známý egyptolog, profesor Miroslav Bárta nebo molekulární genetik, profesor Václav Hořejší.

Cílem udělování ocenění je popularizace vědy, aby se široká veřejnost o řadě skvělých výsledků českých vědců dozvěděla. Zároveň si Česká hlava klade za cíl zprostředkovat soukromé investice do výzkumu a vědy a podporovat aplikovaný výzkum, který má potenciál přinést profit firmám i celé společnosti.

Strnadova CSG ovládla italského výrobce munice Zprávy z firem Holding Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada koupil většinový podíl v italském podniku Fiocchi Munizioni. Jde o předního výrobce malorážové munice. Cena transakce zůstala tajná. Podle CSG jde ale o největší zahraniční investici v historii českého obranného průmyslu. ČTK, vku Přečíst článek

„Věda a výzkum jsou fascinující oblasti a v našich firmách do výzkumných a vývojových projektů investujeme nemalé prostředky. Zmíním například projekt vývoje vodíkové Tatry. Významných výsledků ale dosahují firmy naší letecké divize nebo například výrobce brzdových systémů pro kolejová vozidla DAKO-CZ. V minulém roce jsme v rámci dobročinných aktivit poprvé podpořili výzkumný projekt mimo naši skupinu, když financujeme výzkum v Ústavu hematologie a krevní transfúze zaměřený na léčbu akutních leukémií,“ říká ředitel korporátních vztahů, komunikace a marketingu CSG Radim Ochvat.

Partnerství s tradičním oceněním Česká hlava je tak dalším logickým krokem ze strany CSG. Včetně toho, že se skupina přihlásila právě k ceně Industrie udělované za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Reklama

Francouzka Laura. Umělá inteligence objevila neznámou hru Lopeho de Vegy Enjoy Technologie umělé inteligence, kterou používá k přepisu anonymních historických děl archiv španělské národní knihovny, odhalila skrytý klenot: dosud neznámou hru jednoho z nejvýznamnějších španělských autorů Felixe Lopeho de Vegy. Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Laureátem ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice a spolu s cenou získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou „Vyvinuto v ČR“.

Inovace jsou vstupenkou k lepší budoucnosti

„Je skvělé, že se finančně silná průmyslová skupina Czechoslovak Group zapojila do projektu Česká hlava. Těší mě to dvojnásob i proto, že jádrem podnikání CSG je i přes zahraniční expanzi v minulých letech neustále česko-slovenské teritorium. Smyslem projektu Česká hlava je podporovat a popularizovat vědu, získávat pro ni prostředky i talenty tak, aby v české kotlině vyrostly nové osobnosti jako byli Otto Wichterle, Jaroslav Heyrovský nebo profesor Antonín Holý, který mimochodem stál v roce 2002 u zrodu České hlavy,“ připomíná Václav Marek, ředitel společnosti Česká hlava Projekt.

VIDEO: Dubaj jako z kultovního sci-fi Blade Runner. Chystá elektrické létající taxíky Enjoy Dubaj láká návštěvníky především svou progresivní architekturou. Nyní se ale bohatý městský stát ve Spojených arabských emirátech rozhodl oprášit další futuristický plán a obnovil plán na komerční spuštění létajících taxi, a to již v roce 2026, uvedla agentura Bloomberg. Podívejte se i na video, jak takzvané létající taxi fungují. duk Přečíst článek

Ve skupině Czechoslovak Group do vývoje nových produktů a do inovací masivně investují. Právě proto automobilka Tatra Trucks pracuje ve spolupráci s průmyslovými i akademickými partnery na projektu vodíkové Tatry. zdroj: CSG, užito se svolením

Firmy začleněné do divize CSG Aerospace zase v minulém roce prezentovaly řešení CSG Unmanned, které začleňuje drony do vzdušné přepravy. Společnost DAKO-CZ vyvinula elektromechanickou brzdovou jednotku, která využívá technologie „Brake By Wire“, tedy, že k brzdění nepotřebuje stlačený vzduch ani olej. Dalších projektů napříč skupinou je celá řada.

„V rámci divize CSG Aerospace řadu let probíhá interní grantový systém, do něhož mohou firmy divize hlásit zajímavé projekty a usilovat o finanční podporu. Letos na tyto projekty bude z rozhodnutí majitele skupiny Michala Strnada alokováno pět procent EBIDTA divize. Aktivní jsou samozřejmě i firmy dalších divizí. Kromě toho naše společnosti spolupracují s vysokými školami a do naší strategie skvěle zapadá i nové partnerství s projektem Česká hlava,“ říká profesor Bohuslav Přikryl, viceprezident pro vědu a výzkum divize CSG Aerospace.

Věda dobře ví, kde bude zemětřesení. Jenom neví kdy Enjoy Zní to krutě: ničivé zemětřesení, které v pondělí zasáhlo jižní Turecko a severní Sýrii, bylo nevyhnutelné. Věda ví, že v tamním regionu velká zemětřesení byla a budou. Jenom neví, kdy k nim dojde. A kdy přijde na řadu třeba Istanbul. Josef Tuček Přečíst článek

Brambory v rentgenu, roboty v pšenici. Výzkumníci hledají plodiny pro změněné klima Enjoy Nejen lidé, také zemědělské plodiny chodí na rentgen. Pomáhá to při jejich přípravě na budoucnost, kdy budou muset uživit další miliardy strávníků. Nasazení rentgenu je přitom pouze jedním z prostředků vývoje moderního zemědělství, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek