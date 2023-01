Francouzka Laura. Umělá inteligence objevila neznámou hru Lopeho de Vegy

Technologie umělé inteligence, kterou používá k přepisu anonymních historických děl archiv španělské národní knihovny, odhalila skrytý klenot: dosud neznámou hru jednoho z nejvýznamnějších španělských autorů Felixe Lopeho de Vegy. Informovala o tom agentura Reuters.

Národní knihovna uvedla, že odborníci potvrdili, že barokní dramatik a jeden z nejvýraznějších představitelů španělského „zlatého věku” napsal několik let před svou smrtí v roce 1635 hru Francouzka Laura (La francesa Laura).

Rukopis uložený v archivu knihovny je kopií z konce 17. století, tedy z doby dlouho poté, co autor známých divadelních her Ovčí pramen či Dorotea zemřel.

Vědci z vídeňské a valladolidské univerzity použili umělou inteligenci k přepisu zhruba 1300 anonymních rukopisů a knih, čímž ušetřili roky lidského práce. Také se pokusili zjistit jejich autorství tím, že každé dílo porovnali se vzorkem slov, která používali konkrétní literáti.

Španělská národní knihovna uvedla, že slova použitá v daném textu se „úzce shodují s Lopeho slovy, ne už však se slovy dalších 350 dramatiků, kteří byli součástí pokusu”. Odborníci pak použili tradiční filologické metody, aby zjištění umělé inteligence potvrdili.

„Francouzka Laura je pozoruhodná hra s dramatickou silou, která se od vrcholného Lopeho de Vegy očekává,” uvedla knihovna k dílu, které má v následujících měsících vyjít knižně ve španělštině.

Děj, který se odehrává ve Francii, se soustředí kolem Laury, dcery bretaňského vévody a manželky hraběte Arnalda. Následník francouzského trůnu je jí okouzlen, a přestože ho odmítá, její žárlivý manžel se ji pokusí otrávit. Nakonec se prokáže Lauřina počestnost a znovu zavládne štěstí.