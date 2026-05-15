Stellantis vrací Peugeot a Jeep do hry v Číně. S Dongfengem chystá projekt za miliardu eur
Automobilová skupina Stellantis a čínská státem vlastněná automobilka Dongfeng podepsaly dohodu v hodnotě jedné miliardy eur, tedy zhruba 24 miliard korun. Firmy chtějí v Číně společně vyrábět vozy značek Peugeot a Jeep. Stellantis o uzavření dohody informoval na svém webu.
Automobilka Stellantis uzavřela s čínským partnerem Dongfeng dohodu za miliardu eur. Ve Wu-chanu mají od roku 2027 vznikat nové modely značek Peugeot a Jeep, včetně terénních vozů s alternativním pohonem určených pro světové trhy. Projekt má být součástí širší strategie nového šéfa Stellantisu Antonia Filosy.. Podporu má zajistit také provincie Chu-pej a město Wu-chan, kde se výroba rozjede v závodě společnosti Dongfeng.
Jeep pro svět, Peugeot pro Čínu
Podle plánů má továrna ve Wu-chanu od roku 2027 vyrábět dva nové terénní modely Jeep s alternativním pohonem. Ty mají být určeny pro globální trhy.
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun). Důvodem je přehodnocení strategie v oblasti elektromobilů. Podle agentury AFP jde o druhou největší ztrátu, jakou kdy zaznamenala francouzská firma.
Ve stejném roce má závod začít produkovat také dva nové modely Peugeot. Ty budou na rozdíl od Jeepů cílit především na čínský trh.
Filosa chystá novou strategii
Dohoda zapadá do nové dlouhodobé strategie Stellantisu, kterou chce generální ředitel Antonio Filosa představit 21. května. Podle agentury Reuters tím skupina ukazuje snahu znovu posílit svou pozici na největším automobilovém trhu světa, přehodnotit výrobní možnosti a připravit prostor pro další spolupráci i mimo Čínu.
Partnerství s čínskými automobilkami mají být podle Filosy důležitou součástí budoucího směřování skupiny.
Číňané míří i do Evropy
Čínské automobilky zároveň hledají možnosti, jak využít volné výrobní kapacity v Evropě. Lokální výroba jim může pomoci zrychlit expanzi na evropském trhu a lépe reagovat na obchodní bariéry i rostoucí poptávku.
Stellantis už minulý týden oznámil, že v Evropě zahájí společnou výrobu vozidel s čínským partnerem Leapmotor. Obě firmy tak rozšiřují spolupráci z distribuce i do samotné produkce aut.
