Stavba metra D na Nové Dvory přišla o zhotovitele

Představenstvo pražského dopravního podniku (DPP) ve středu zrušilo výběr vítěze stavby druhého úseku metra D. Hodnoticí komise tak bude znovu posuzovat původně vítěznou nabídku sdružení firem vedeného společností Subterra. Uvedl to vedoucí tiskového oddělení DPP Daniel Šabík.

Výběr vítěze loni zatím nepravomocně zrušil Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tendr u něj napadlo kvůli údajným chybám v referencích vítěze sdružení PORR, VINCI a Marti (PVM), které dopravní podnik z tendru vyloučil. DPP se při ověřování napadených referencí dostal do situace, kdy žádný ze subjektů, které v nich vítěz uvádí, není schopen jednoznačně potvrdit části referencí, které stěžovatel napadá. Proto představenstvo výběr zrušilo.

Stavba nové linky pražského metra začala v roce 2022, ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má právě úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterého se týká zmíněný tendr.

