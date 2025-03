Maďaři mohou Rusku dál platit za plyn. USA jim prodloužily výjimku

Spojené státy prodloužily Maďarsku výjimku ze sankcí, která zemi umožňuje platit Rusku za odběr zemního plynu. Řekl to v pátek maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Agentura Reuters s odvoláním na své zdroje ve čtvrtek napsala, že Washington prodloužil výjimku i Turecku a Slovensku, a to do května.

Spojené státy loni v listopadu kvůli konfliktu na Ukrajině uvalily nové sankce na ruskou Gazprombank, jednu z největších bank v zemi, která přijímá platby za prodej zemního plynu od zákazníků ruské plynárenské skupiny Gazprom v Evropě.

Gazprombank byla do té doby jednou z posledních ruských finančních institucí, které nepodléhaly sankcím. Banku částečně vlastní Gazprom, nad nimž má kontrolu Kreml. Gazprom má v Rusku monopol na vývoz plynu sítí potrubí.

Szijjártó také uvedl, že Maďarsko jedná s tureckým státním provozovatelem plynovodů BOTAS o nákupu zemního plynu přímo z Turecka. Nákupy by mohly začít v letošním roce.

Maďarsko a Turecko odebírají ruský plyn prostřednictvím plynovodu TurkStream, který vede Černým mořem. Slovensko se od ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy na konci loňského roku muselo spoléhat na dodávky z Maďarska.

Hlavní slovenský dovozce plynu SPP v únoru uvedl, že Gazprom začal plyn Slovensku opět dodávat. Využil přitom objemy, kterých se v plynovodu TurkStream vzdalo Maďarsko.

