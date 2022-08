Holding ITIS má souhlas regulátorů. Firma patřící PPF bude řešit dopravní infrastrukturu

Slovenský antimonopolní úřad schválil české společnosti PPF a podnikateli Mateji Okálimu vytvoření nové společnosti ITIS Holding, jejíž součástí je i provozovatel mýtného systému CzechToll a technologická společnost TollNet. Informoval úřad. Souhlas vyslovil i s dalšími navrhovanými změnami ve vlastnické struktuře.

Reklama

Okáli je šéfem české společnosti CzechToll i její slovenské obdoby SkyToll, která provozuje mýtný systém na Slovensku. I ta má spadat pod ITIS Holding, stejně jako dodavatel platebních řešení pro dopravce PaySystem.

PPF o záměru informovala už letos v březnu. Cílem nového holdingu je snaha o vznik silné skupiny v oblasti inteligentních řešení pro dopravní infrastrukturu. „Chceme vzít dopravní data, za použití pokročilých technologií zvýšit jejich informační hodnotu, a použít je k pokročilému řízení dopravy s důrazem na udržitelnost a ochranu klimatu,“ uvedl už dříve investiční ředitel PPF Robert Ševela.

Spojení zázemí několika firem by podle holdingu mělo přispět například k vývoji nové generace mýtného systému, který otevře cestu k mnohem širšímu využití také u osobních automobilů nebo automobilové dopravy v městských a příměstských zónách. Nový systém by mohl mít využití například ve městech, kde by mohl poskytovat platformu pro parkování, regulaci dopravy nebo zlepšováním plynulosti dopravy.

Nový šéf PPF Šmejc: Čínský Home Credit jsme nestihli prodat včas. Nyní budeme investovat hlavně v Evropě Zprávy z firem Těžiště investic skupiny PPF by nyní mělo být v Evropě. PPF pokračuje v úplném opouštění ruského trhu, na trzích spotřebitelského financování v Asii chce hledat partnery, kteří by pro společné podniky získali finance k jejich dalšímu rozvoji. V Číně by chtěla tamní Home Credit postupně prodat. Uvedl to ředitel PPF Jiří Šmejc, který do čela skupiny nastoupil v červnu. ČTK, vku Přečíst článek

Firmu CzechToll založila skupina PPF jako součást svých plánů v oblasti telekomunikační infrastruktury. Od konce roku 2019 společnost provozuje mýtný systém v České republice. Partnerský SkyToll provozuje mýto na Slovensku od roku 2010, od roku 2015 pak na Slovensku provozuje také systém elektronických známek pro osobní auta. Obě firmy spolupracovaly rovněž na vybudování tuzemského mýtného systému.

Reklama

Technologická společnost TollNet vyvíjí v Praze a Benešově produkty pro zpoplatňování infrastruktury, je jedním z největších producentů palubních jednotek na světě. PaySystem poskytuje řešení bezhotovostních plateb mýtného pro dopravce na území České republiky a Slovenska.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Působí v Evropě, Asii a Severní Americe, ke konci loňského roku měla aktiva za 42 miliard eur a zaměstnávala ve světě kolem 78 tisíc lidí.

Nový šéf PPF Šmejc: Čínský Home Credit jsme nestihli prodat včas. Nyní budeme investovat hlavně v Evropě Zprávy z firem Těžiště investic skupiny PPF by nyní mělo být v Evropě. PPF pokračuje v úplném opouštění ruského trhu, na trzích spotřebitelského financování v Asii chce hledat partnery, kteří by pro společné podniky získali finance k jejich dalšímu rozvoji. V Číně by chtěla tamní Home Credit postupně prodat. Uvedl to ředitel PPF Jiří Šmejc, který do čela skupiny nastoupil v červnu. ČTK, vku Přečíst článek