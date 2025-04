Slovenské slepice nesou zlatá vejce. Výnosy firmy Babičkin dvor překonaly půl miliardy

Výnosy druhého největšího dodavatele vajec na Slovensku firmy Babičkin dvor loni přesáhly 555 milionů korun. To představuje meziročně nárůst o 17 procent. Zisk před započtením úroků, odpisů, amortizací a zdaněním (EBITDA) překonal 50 milionů korun. Babičkin dvor vydal v roce 2021 první zemědělské dluhopisy kotované na pražské burze.

Loňský rok se nesl ve znamení postupného vyřazování klecových chovů a přípravou na plný přechod na voliérové a volné chovy. Přesto výnosy společnosti narostly z 19 milionů eur v roce 2023 na 22,2 milionů eur v loňském roce. Ukazatel EBITDA dosáhl výše 2 milionů eur, což je více, než předpokládali analytici investiční společnosti Cyrrus. S dokončením přechodu na neklecový chov se v dalších letech očekává výraznější nárůst tržeb i zisku a zvyšování tržního podílu v neklecových chovech v celém středoevropském regionu.

„Výsledky potvrzují, že naše strategie investování do volných chovů je správná. Již před několika lety jsme se zavázali, že do konce tohoto kalendářního roku ukončíme chov nosnic v klecích – podstatně dříve, než se to stane povinností. Ostatně již v roce 2024 platilo, že každé druhé neklecové vejce na Slovensku je od nás. Za vejce z volných a voliérových chovů jsou spotřebitelé ochotni platit víc peněz a výroba je současně nákladově méně náročná. Spokojenější jsou jistě i samotné slepice,“ říká Jaroslav Novák, majitel společnosti Babičkin dvor.

Poptávka po vejcích z volných chovů roste

Babičkin Dvor vydal v roce 2021 emisi dluhopisů ve jmenovité hodnotě 10 tisíc korun. Právě dluhopisy financuje Babičkin dvor přeměnu z tradičních klecových chovů na udržitelné volné a voliérové chovy. Všech devět farem společnosti by tak již v tomto roce mělo využívat pouze volné nebo voliérové chovy.

Poptávka po podestýlkových vejcích jako produktu udržitelného zemědělství stále roste. Lidé stále častěji volí výrobky, u kterých mají záruku, že pocházejí od zvířat chovaných ve férových podmínkách, která nežijí ve stresu a jsou krmena přírodními krmivy. Takové výrobky jsou kvalitnější a pro většinu už není problém si za ně připlatit. Bio vejce mají navíc nižší uhlíkovou stopu.

„Zdravé potraviny jsou luxus, za který si lidé rádi připlatí. Firmy, které budou umět přírodní, zdravé a udržitelné potraviny nabídnout, čeká světlá budoucnost. I proto kromě ukončení klecových chovů zvyšujeme i celkovou biologickou bezpečnost výroby,” uzavírá majitel společnosti Babičkin dvor Jaroslav Novák.

