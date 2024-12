Slováci koupili izraelský systém protivzdušné obrany

Izrael prodá Slovensku vyspělý systém protivzdušné obrany za 582 milionů dolarů (14 miliard korun). Je to největší exportní kontrakt v oblasti obrany mezi oběma zeměmi, uvedlo podle agentury Reuters izraelské ministerstvo obrany.

Dohoda dále posílí vazby mezi Izraelem a Slovenskem a zároveň posílí slovenské obranné schopnosti, uvedlo ministerstvo.

Izrael dodá Slovensku integrovaný systém protivzdušné obrany Barak MX, který vyrábí státní společnost Israel Aerospace Industries. Systém je určen k boji proti současným i budoucím vzdušným hrozbám, které představují například stíhací letouny, vrtulníky, bezpilotní letouny a střely s plochou dráhou letu, střely země-vzduch a balistické střely. Podle ministerstva je schopen zachytit střely na vzdálenost až 150 kilometrů.

„Nárůst izraelského obranného exportu během války (v Pásmu Gazy) je přímým důsledkem toho, že se izraelské technologie osvědčily na bojišti,“ uvedl vysoký úředník ministerstva obrany Ejal Zamir s tím, že Izrael zaznamenává zvýšený zájem více zemí. „Věřím, že ostatní země NATO budou následovat slovenského příkladu,“ dodal podle Reuters Zamir.

