Škrty v ČT spustí vyhazovy. O práci mají přijít stovky zaměstnanců
Česká televize plánuje do roku 2030 propustit téměř 350 lidí a už příští rok ušetřit 350 milionů korun. Škrty zasáhnou i výrobu pořadů. Úspory přicházejí v době, kdy vláda Andreje Babiše chystá změnu financování veřejnoprávních médií a televize se připravuje na nejisté příjmy.
Českou televizi čeká rozsáhlé šetření. Do roku 2030 plánuje propustit 12 procent zaměstnanců, tedy téměř 350 lidí. Už příští rok chce ušetřit 350 milionů korun, a propouštění proto podle generálního ředitele Hynka Chudárka bude muset být zpočátku rychlejší, než by odpovídalo rovnoměrnému rozložení škrtů do pěti let.
Plán na snižování počtu zaměstnanců vychází z dlouhodobých záměrů, které už dříve schválila Rada České televize. Chudárek o něm informoval na jejím dnešním jednání. Veřejnoprávní televize nyní zaměstnává přibližně 2900 lidí. Šetřit chce také na výrobě pořadů a provozu, část investic odloží.
„Cílem je vytvořit rezervu a připravit Českou televizi na nejistotu dalšího financování bez skokového omezení veřejné služby,“ uvedl Chudárek.
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Vláda chystá změnu financování
Úsporný plán přichází v době, kdy vláda Andreje Babiše připravuje změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Dosavadní systém poplatků chce nahradit příspěvky ze státního rozpočtu.
Připravovaný vládní návrh počítá pro Českou televizi v příštím roce s částkou 5,7 miliardy korun. To je o miliardu korun méně, než kolik televize očekává na poplatcích letos, a o 1,3 miliardy méně oproti očekávanému výběru v roce 2027.
Česká televize letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun. Podle Deníku N má příští rok investovat do výroby nových pořadů 2,2 miliardy korun místo letošních 2,85 miliardy. Jde přibližně o čtvrtinový pokles.
Škrty se dotknou zpravodajství i regionů
Deník N už dříve informoval, že televize plánuje zrušit noční nepřetržité živé vysílání zpravodajského kanálu ČT24 a omezit výrobu v regionálních studiích v Brně a Ostravě. Na dětském kanálu Déčko se mají přestat vyrábět pořady Šikulové a Draci v hrnci. Některé týdeníky, například Newsroom ČT24, se mají změnit na měsíčníky.
Chudárek dnes uvedl, že na výrobu pořadů pro dětský kanál je na příští rok vyčleněno 100 milionů korun. Podle něj jde například o vyšší částku než před dvěma lety. Pokračuje také výroba animovaných seriálů a televize se vrátí k jednomu dříve odloženému dětskému seriálu. Umožnit to má lepší výběr televizních poplatků na začátku letošního roku.
Stovky zaměstnanců České televize v černém protestovaly na Kavčích horách proti změně financování veřejnoprávních médií. Varují před škrty, omezením výroby pořadů a propouštěním stovek lidí.
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Politika
Stovky zaměstnanců České televize v černém protestovaly na Kavčích horách proti změně financování veřejnoprávních médií. Varují před škrty, omezením výroby pořadů a propouštěním stovek lidí.
Rada schválila řediteli plný bonus
Rada České televize na dnešním jednání také schválila Hynku Chudárkovi bonus za první pololetí v plné výši. Odpovídá pětinásobku jeho měsíčního platu.
Při rozhodování rada hodnotila mimo jiné dodržování rozpočtu, naplňování statutu a kodexu České televize, plnění memoranda a dlouhodobých plánů či vytvoření dramaturgických center a nového publicistického pořadu. Za loňské druhé pololetí činil Chudárkův bonus 1,7 milionu korun.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.