Celý zámek za 33 milionů. Stojí jako dům v Praze, má 24 pokojů, ale žádné hosty
Barokní zámek v Čechticích na Benešovsku hledá kupce. Za 33 milionů korun nabízí 24 hotelových pokojů, sály i vinárnu, v současnosti je ale mimo provoz. Nemovitost patří fondu Realita, který spravuje investiční společnost ATRIS ovládaná bratry Martinem a Václavem Klánovými, majiteli developerské skupiny Amadeus Real Estate stojící za proměnou pražského obchodního domu Máj.
Na náměstí Dr. Tyrše v Čechticích stojí zámek, který za téměř čtyři století vystřídal šlechtické majitele, školáky i hotelové hosty. Nyní je na prodej. Realitní kancelář Svoboda & Williams za něj požaduje 33 milionů korun. Kupující získá historický areál s pronajímatelnou plochou 1 672 metrů čtverečních a pozemky o rozloze 2 751 metrů čtverečních.
Zámek prošel na začátku tisíciletí rekonstrukcí na kongresový hotel. Dnes má podle prodejní nabídky 24 pokojů se 60 lůžky, přednáškové sály přibližně pro 200 lidí, restauraci, kuchyni, vinárnu i služební byt. Momentálně však nemá nájemce a není v provozu. Nový majitel tak nekupuje zavedený hotel s běžícími příjmy, ale budovu, pro kterou bude muset najít další využití.
Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.
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Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.
Zámek patří fondu spojenému s bratry Klánovými
Vlastníkem nemovitosti je podle aktuálního zápisu v katastru, který redakce ověřila, Realita nemovitostní otevřený podílový fond, obhospodařovaný společností ATRIS. Za investiční společností stojí bratři Martin a Václav Klánovi, kteří vedou také developerskou skupinu Amadeus Real Estate. Ta je známá mimo jiné rekonstrukcí obchodního domu Máj na pražské Národní třídě. Zámek tedy nepatří bratrům osobně, nýbrž do majetku podílníků fondu.
Čechtický zámek přitom není v portfoliu fondu novinkou. Už pololetní zpráva z roku 2017 jej uváděla jako nemovitost po rekonstrukci, tehdy plně pronajatou a využívanou. Fond zároveň napsal, že jej nabyl za účelem dalšího prodeje.
Funkcionalistickou budovu na rohu Národní třídy a Spálené ulice zařadil nemovitostní fond do svého portfolia díky zisku rozhodujícího podílu v akciové společnosti Máj Národní.
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Funkcionalistickou budovu na rohu Národní třídy a Spálené ulice zařadil nemovitostní fond do svého portfolia díky zisku rozhodujícího podílu v akciové společnosti Máj Národní.
Šlechtické sídlo se v roce 1926 proměnilo ve školu
Zámek vznikl v letech 1656 až 1658 za vlády rodu Halleweilů. Trojkřídlá barokní budova s arkádovým nádvořím a hodinovou věžičkou nebyla podle historických pramenů nikdy zcela dokončena. V následujících staletích se na panství vystřídalo několik šlechtických rodů, v 19. století se dostalo do rukou Auerspergů.
Právě od Auerspergů zámek v roce 1926 koupila obec za 140 tisíc tehdejších korun. V historické budově následně zřídila měšťanskou školu. Žáci sem docházeli až do roku 1996, kdy školní využití skončilo. Později zámek získal soukromý vlastník a v letech 2002 až 2003 jej nechal přestavět na hotel.
Za cenu lepšího bytu v Praze může mít nový majitel celý barokní zámek, hospodářský dvůr i kus chmelařské historie. V Milčevsi u Žatce je na prodej památkově chráněný areál za 19,5 milionu korun. Nabízí přes 12 tisíc metrů čtverečních pozemků, zámek k dokončení rekonstrukce, zrekonstruované hospodářské budovy i unikátní bývalou sušárnu chmele s původními pecemi.
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Za cenu lepšího bytu v Praze může mít nový majitel celý barokní zámek, hospodářský dvůr i kus chmelařské historie. V Milčevsi u Žatce je na prodej památkově chráněný areál za 19,5 milionu korun. Nabízí přes 12 tisíc metrů čtverečních pozemků, zámek k dokončení rekonstrukce, zrekonstruované hospodářské budovy i unikátní bývalou sušárnu chmele s původními pecemi.
Hotel, wellness, nebo domov pro seniory?
Prodejce v nabídce zmiňuje vedle obnovení hotelového provozu také možnost wellness resortu, soukromé kliniky nebo domova pro seniory. Jde ovšem o možné scénáře, nikoli o schválené projekty. Jejich proveditelnost by musel nový vlastník teprve prověřit.
Výhodou objektu je existující ubytovací a konferenční zázemí i poloha přibližně osm kilometrů od sjezdu z dálnice D1. Omezení představuje například chybějící výtah, elektrické vytápění a parkování na veřejných komunikacích v okolí zámku. Energetická náročnost budovy je podle inzerátu ve třídě E.
Historický průzkum vyjde zhruba na sto tisíc korun, další statisíce stojí příprava projektu a samotná rekonstrukce se téměř vždy prodraží. Opravit střechu nebo fasádu přitom nestačí. Památka musí dostat nový život a vydělat si alespoň na vlastní provoz, říká Francesco Kinský dal Borgo, který se podílí na správě zámku Karlova Koruna a hradu Kost.
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Historický průzkum vyjde zhruba na sto tisíc korun, další statisíce stojí příprava projektu a samotná rekonstrukce se téměř vždy prodraží. Opravit střechu nebo fasádu přitom nestačí. Památka musí dostat nový život a vydělat si alespoň na vlastní provoz, říká Francesco Kinský dal Borgo, který se podílí na správě zámku Karlova Koruna a hradu Kost.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.