Škoda Auto v pololetí zvýšila odbyt skoro o 20 procent, víc než Volkswagen

Automobilka Škoda Auto v prvním pololetí zvýšila odbyt skoro o 20 procent na 432 200 vozů. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil mateřský koncern Volkswagen.

V samotném červnu odbyt Škody Auto meziročně vzrostl o 19,3 procenta na 78 700 aut, což je ale výrazné zpomalení z květnového růstu o 34,8 procenta.

Odbyt celé skupiny Volkswagen v červnu meziročně vzrostl o 5,7 procenta na 847 600 vozů. Od ledna do června dodal koncern zákazníkům 4,372 milionu vozů. I odbyt celé skupiny v červnu zpomalil, v květnu činil meziroční růst ještě 16 procent.

Volkswagen započal rok kvůli problémům se zásobováním s množstvím nahromaděných zakázek. Ty firma nyní postupně zpracovává, uvedla agentura DPA.

Skupina byla schopna růst především v západní Evropě. Dodala tam 1,64 milionu vozů, téměř o 27 procent více než o rok dříve. V červnu tam nárůst činil více než 30 procent. Na druhou stranu tržby na nejdůležitějším trhu v Číně se v červnu opět dostaly do záporných hodnot. Odbyt se tam snížil o 14,5 procenta. Volkswagen to zdůvodnil zrušením daňových úlev, které v zemi před rokem stály za silným červnovým prodejem. Za první pololetí jako celek byl Volkswagen v Číně 1,2 procenta pod úrovní předchozího roku.

Kromě české dceřiné značky Škoda se v pololetí dařilo i značce Seat/Cupra (plus 28,1 procenta). Automobilka Audi zvýšila odbyt o 15,5 procenta a Porsche o 14,7 procenta. Kmenová značka Volkswagen naopak zvýšila odbyt pouze 7,2 procenta. V červnu byl odbyt značky dokonce o 2,4 procenta pod úrovní předchozího roku.

