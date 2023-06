Škodovka honí plán, chce šestou noční směnu. Ano, ale za pohádkovou odměnu, míní odbory

Automobilka Škoda Auto chce v prázdninových měsících přidat ve výrobě takzvanou šestou noční směnu, tedy z pátku na sobotu. Rozšíření výroby má pokrýt čekající zakázky poté, co poslední dva roky automobilka směny kvůli nedostatku dílů spíše rušila. Odbory chtějí o podmínkách šestých směn vyjednávat, měly by být dobrovolné a ohodnocené průměrně částkou 6400 korun hrubého za směnu. Uvedl to týdeník Škodovácký odborář. Odbory víkendové směny v létě dříve odmítaly.

"Podniková rada byla seznámena s požadavkem firmy na přesčasové směny v letním koridoru a jednomyslně souhlasila. Zároveň udělila mandát vedení Odborů KOVO k vyjednání odpovídajících podmínek se zapojením předsedů dotčených oblastí," uvedl týdeník.

Odbory požadují, aby zaměstnanci dostali za letní přesčasovou směnu navíc 6400 korun hrubého. Směna by měla být dobrovolná, výjimkou jsou atypické systémy, a to 17směnný v lakovně MB A a 18směnný v Kvasinách. Týdeník poukázal na to, že při nočních směnách by zaměstnancům práci neměly ztěžovat vysoké teploty a část víkendu pro ně zůstane volná.

Přípravy na celozávodní dovolenou

Vedení automobilky chce, aby letošní celozávodní dovolená ovlivnila výrobu co nejméně. "Bude se tedy vyrábět až do poslední chvíle a zároveň co nejvíce hned od začátku po dovolené. To znamená, že budou potřeba týmy zaměstnanců na dokončení výběhu po ukončení výroby a také na přípravu plného rozjezdu výroby před koncem dovolené," uvedl týdeník. Dvoutýdenní celozávodní dovolená letos začne v automobilce 24. července.

Za letošní první čtvrtletí automobilka vyrobila ve svých závodech 266 600 vozů, což znamená nárůst o 13,4 procenta ve srovnání s loňským prvním kvartálem. Dodávky zákazníkům po celém světě dosáhly 209 600 automobilů, tedy o 12,6 procenta meziročně více. Loni dodala zákazníkům celosvětově 731 300 vozů, což bylo meziročně o 16,7 procenta méně.

