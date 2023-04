Schäfer: Golf 8 je poslední generací se spalovacím motorem

Německá automobilka Volkswagen neplánuje výrobu nové generace legendárního modelu Golf se spalovacím motorem. Uvedl to v neděli ředitel značky VW Thomas Schäfer v rozhovoru s listem Automobilwoche. Volkswagen tak skončí s výrobou modelu prodávaného od roku 1974, který po desetiletí patřil k neprodávanějším modelům automobilky v Evropě.

Reklama

V současnosti se vyrábí Golf 8, který bude poslední verzí se spalovacím motorem. V příštím roce počítá automobilka ještě s jednou sérií aktualizací, která by měla udržet atraktivitu vozu pro zákazníky v druhé polovině desetiletí.

„Pak se musíme podívat, jak se tento segment vyvíjí,“ uvedl Schäfer. „Pokud se svět do roku 2026 nebo 2027 bude vyvíjet úplně jinak, než očekáváme, mohli bychom vyvinout zcela nový vůz - ale nemyslím si, že se to stane. Zatím se s tím nepočítá,“ dodal.

Volkswagen představil lidový elektromobil za 600 tisíc Zprávy z firem Koncern Volkswagen ve středu odhalil elektromobil s cenovkou do 25 tisíc eur (asi 600 tisíc korun), od kterého si slibuje, že bude konkurovat Tesle. Kompaktní koncept ID.2all by se sériově měl začít vyrábět v roce 2025, píše agentura Bloomberg. Vůz by na jedno nabití měl ujet až 450 kilometrů a bude se vyrábět ve Španělsku. obi Přečíst článek

Rozhodnutí Volkswagenu neinvestovat do modernizace Golfu je známkou toho, že se automobilka rozhodla přesunout investice ze spalovacích motorů a zaměřit se na snížení nákladů na výrobu elektromobilů. Cílem značky Volkswagen, která je stejně jako Škoda Auto součástí skupiny Volkswagen Group, je zvýšit do roku 2030 podíl prodeje elektromobilů na celkovém prodeji aut v Evropě na 80 procent a v Severní Americe na 55 procent. Celosvětově mají mít elektromobily na celkovém prodeji podíl 50 procent.

Automobilka plánuje zachovat název Golf pro budoucí model elektromobilu. Ten se ale podle Schäfera dostane na trh pravděpodobně nejdříve v roce 2028.

Reklama

Volkswagen chce do roku 2026 uvést na trh deset nových elektrických modelů. Je mezi nimi i bateriový elektromobil za méně než 25 tisíc eur (587 700 korun).

VW dá během pěti let do baterií a digitalizace 180 miliard eur Zprávy z firem Elektromobilita a digitalizace. To jsou hlavní investiční plány koncernu Volkswagen. V příštích pěti letech, tedy od letošního roku do roku 2027, si na tyto oblasti chce z investičního rozpočtu vyčlenit asi 180 miliard eur (4,3 bilionu korun). ČTK Přečíst článek

Stanislav Šulc: Volkswagen zahájil ústup z Česka. Nemáme mu co nabídnout Názory Po roce handrkování o možném vystavění obří fabriky na baterie do elektrovozů na Plzeňsku řekl Volkswagen definitivní „V tuto chvíli ani náhodou“. Podle Financial Times se totiž německá firma rozhodla namísto střední Evropy investovat v USA. Pro český průmysl to je obří rána, která může v příštích letech způsobit obří rozpočtové ztráty. Stanislav Šulc Přečíst článek