Dva spolužáci z VŠE vybudovali miliardovou firmu. Jejich FTMO otevírá cestu na burzu

Marek Vašíček a Otakar Šuffner začínali podnikat při vysoké škole, dnes má jejich firma FTMO miliardové zisky. Dle žebříčku Deloitte Technology Fast 50 jde o jednu z nejrychleji rostoucích firem v regionu. Mezi roky 2021 a 2022 zvýšila tržby o 30 procent, tedy na 3,9 miliard korun. Poslední dostupný zisk je z roku 2021, a to 1,7 miliardy korun. Je tu další díl seriálu Young Money Patrika Borýska.

FTMO funguje jako platforma pro obchodování na burze. Traderům, kteří projdou testem, poskytuje prostřednictvím demo účtů na obchody až čtyři miliony korun. Nejlepší uživatelé dokáží za jedno obchodní období vydělat i miliony. Jeden africký obchodník pak dokonce díky ziskům koupil pro vesnici solární elektrárnu.

Krize se jich nedotýká, naopak nabírají. Aktuálně mají v týmu přes 150 lidí. Celkem traderům za rok 2022 vyplatili 70 milionů dolarů (1,4 miliardy korun). Počet registrací pak loni meziročně vzrostl o 68 procent a počet výplat o 78 procent.

Jak vás to celé napadlo?

Ota: Začínali jsme s Markem, jako studenti jsme se potkali na tradingovém kroužku na Vysoké škole ekonomické, jako zapálení tradeři, co obchodovali futures. Řekli jsme si, že bychom rádi obchodovali spolu. Lepší je, když můžete s ostatními tradery sdílet pocity a strategie. Psychologie je za tradingem důležitá, společně s dalšími třemi kluky jsme si tak kousek od školy otevřeli kanceláře. Začali jsme obchodovat pro jednu americkou společnost, která nabízela podobnou službu jako my. To byl začátek našeho českého projektu Získej účet. Na akcelerátoru nám to během tří minut smetli ze stolu.

Díky čemu jste tak vyrostli?

Ota: Žádná podobná služba tady nebyla. Nápad na ni jsme měli v roce 2014 a až v roce 2018 si začali teprve vyplácet nějaké první peníze, s tím že jsme už 4 roky fungovali. Zajímavě růst jsme začali pak od 2018. Trading je poměrně osamělé povolání, existuje pár stránek na internetu, kde se tradeři sdružují a povídají si o strategiích. Tím, že o nás na těchto webech začali psát, tak jsme začali růst.

Kde jste brali kapitál na půjčování traderům?

Ota: Začali jsme s málem, zpočátku jsme nabízeli účty o 50 tisících korun. Pak jsme dostali jednu malou investici a tím jsme se posouvali.

Marek: Oba jsme cílevědomí a snažili se. Všechno to bylo krok po kroku. Pomaličku. Měli jsme víc, tak jsme udělali něco většího. A tak to šlo kontinuálně dál. Byla tam velká dávka štěstí a načasování. I to, že jsme se potkali s Otou ve stejném mindsetu, jeli jsme pořád, od rána do večera. To si myslím, že byl důvod, proč jsme se dostali tam, kde jsme.

Děláme dobrou službu

Ještě sami obchodujete?

Ota: Už ne. Musíte na to mít čas a klid. Nejde to dělat s velkým závazkem. Je tam dlouhá příprava a pak dlouhé analyzování toho, co jste dělali. Není to jenom o klikání.

Marek: Já to teď zase zkouším. Ale jak říká Ota, když máte za den 11 schůzek, tak se nad tradingem přemýšlím hůř. Vedle klikání nákup-prodej tomu musíte nějaký čas věnovat. Je k tomu potřeba stoprocentní fokus.

Líbí se mi ten model, kdy máte na počátku challenge, výzvu, ve které si vyberete ty nejlepší tradery.

Ota: Nám se to líbilo také. Řekli jsme si, že je to super, že to tu ještě není. Najednou mají lidi víc možností. Když si totiž člověk obchoduje sám své peníze, tak potřebuje dost peněz a ty musí někde našetřit. A vedle veškerých životních nákladů, když člověk nemá velmi dobrou práci, tak živit se obchodováním je trochu nedostupné. A když se člověk spojí s nějakou firmou, tak se mu to otevře.

Marek: Všech klientů si vážíme. Když se podíváte na Trustpilot, tak máme pozitivní recenze, a právě proto, že se o ty lidi staráme. Dáváme lidem super servis a tradeři si toho cení. Máme tu v 17 jazycích živou podporu, protože chceme poskytovat dobrý servis.

Jak ty lidi edukujete, aby byli lepší?

Ota: Cílem bylo, aby i ten, kdo tu zkoušku neudělá, odcházel s přidanou hodnotou. My jsme s Markem nikdy na ten profit nehleděli, ale na dobrou službu. Zaměřili jsme se na to, co bychom jako tradeři ocenili. Po čtyřech letech se ukázalo, že to smysl dává.

Jak zajistíte, že ti neúspěšní v challenge nebudou naštvaní?

Marek: Zajistíme to transparentností - všechno je napsané, máme free trial. Vše si nejprve vyzkoušíte, ověříte si, že umíte obchodovat, a v případě že ano, tak do toho pojďte. To je mindset, který těm lidem říkáme. Není tu obchodní oddělení, které by lidem volalo, ať si to zkusí.

Ota: Proto jsme udělali aplikaci a zkušební verzi, kde si to klient může zkusit. Až když se cítí silný v kramflecích, tak se může rozhodnout pro placenou verzi.

Takže se ty lidi snažíte posouvat tak i tak?

Marek: Každý z toho může benefitovat. I díky tomu, jak přistupujeme k riziku a pravidlům našeho programu. Neříkáme nikomu, tady nakupuj a prodávej, ten náš program má jednoduchá pravidla, že můžeš prodělat X Y za určité období, a toho se drž. Už to, když vám někdo dá takové mantinely, je něco, co jim může pomoci. I to je velký krok dopředu. V mottu máme For serious traders, Pro seriózní tradery.

Tradeři se zlepšují

Co se u vás dá obchodovat?

Ota: CFD kontrakty, forex, indexy, kryptoměny, komodity, akcie.

Čím to, že vaši tradeři jsou úspěšní?

Marek: Je to i díky té selekci. Pak se tradeři zlepšují, je tam vidět vývoj a vliv i té edukace. Člověk, co s námi je nějakou dobu, má výsledky lepší než předtím. Tím, že cílíme na ty seriózní tradery, tak jsou výsledky lepší než u nějakého klasického brokera.

Ota: Také máme tradery, kteří se tomu už nějakou dobu věnují. U nás už musíte rozumět pravidlům, což už je nějaká bariéra. U nás je to pro skupinu, která to myslí vážně.

Odkud máte nejvíce klientů?

Nejvíce klientů máme z USA, pak Velká Británie a pak EU.

Jak uspět v tradingu? Je to zejména psychologie, případně do jaké míry dovednosti?

Ota: Sto procent od všeho. Disciplína, dodržování pravidel, strategie. Je to extrémně těžké povolání jak na psychologii, tak i na technickou část.

Marek: Fakt je to o hlavě. Lidský mozek na to není připravený. Když vidí ta čísla, jak blikají. Pamatuji si ze svého obchodního deníku, kolikrát jsem si napsal udělat A a pak jsem udělal B, C, D. Jak je člověk v tom momentu, tak má tunelové vidění a nevnímá nic jiného. Proto jsme vytvořili obchodní deník. Člověk je velmi impulzivní a emotivní.

Ota: Učíme se, stejná situace se může dva tři dny po sobě vyvíjet stejně a další den dopadnout úplně jinak. Ve škole se například učíme, že 2+2=4 a že pokud se dobře učíme na test, měli bychom dostat dobrou známku, což většinou platí. Trading je úplně o něčem jiném. Můžeme mít tržní situaci, která vypadá stejně v pondělí a dopadne jedním způsobem, ale v úterý může dopadnout zcela jinak. Na svém tradingu můžete pracovat mnoho hodin denně a přitom se obchodníkovi nemusí dlouhou dobu dařit.

Marek: Druhá věc je, že v běžném životě, když něco děláte dobře, tak jste za to odměňovaní a posouváte se dál. Kdežto v tradingu můžete dělat všechno dobře, váš mentor řekne že jste udělali vše správně, a trh vám to nedá. To je pak strašně náročné na psychiku, i když uděláte vše dobře, tak, jak jste měli, tak stejně dostanete přes prsty. Je těžké pro hlavu to pochopit. KDyž budujete rok firmu a děláte to rozumně, tak se vám to někam podaří dostat. Kdežto v tradingu můžete rok dělat vše dobře, ale trh vám to nedá. To je složité přijmout.

Jak tu psychologii překonat, jaké jsou dle vás zásady? Jaké konkrétní tipy byste dali?

Ota: Vzdělávat se na téma osobní a sportovní psychologie, poznat se co nejlíp a pak si vést záznamy, deník. Bez toho se neodpíchnete dál.

Marek: Peníze na psychiku působí fakt hodně. Existuje suprová kniha, jmenuje se One good trade. Že úkolem tradera je udělat jeden dobrý obchod, a tak to dělat pořád dokola.



Marek Vašíček (vlevo) a Otakar Šuffner mají s FTMO velké plány. Zdroj: se svolením FTMO

Zní to jednoduše, ale není

Pak také vzít zisk, když je, a nebýt nenasytný, že?

Marek: To je krásné, když k tomu člověk přistupuje seriozně, bavíme se o money managementu, jak tu pozici řídit. Když jsem v plusu, takový ten pocit, vydělal jsem padesát tisíc, teď jsem na nule a o celý profit jsem přišel, co dělat. Spousta otázek v tom otevřeném obchodě leze do hlavy. Když si analyzujete poslední obchody a zjistíte, jak se to vyvíjelo, tak můžete zapojit statistiku a řešit, co s tím. Proto je důležité mít přípravu a pak se rozhodování dělá líp.

Je cílem vypnout rovinu emocí?

Marek: Cílem není vypnout emoce, ale kontrolovat je. Nemusí být špatné, když je umíte kontrolovat a využít. Pokud je zcela vypneme, tak se dostaneme do roviny algoritmů. Plná automatizace bez emocí si myslím, že není ten svatý grál.

Ota: Disciplína. Ta je důležitá ve všem. Dělat to, co si člověk řekne, že bude dělat. Zní to jednoduše, ale není.

Co vám pomáhá udržovat si disciplínu v životě a v práci?

Ota: Děláme to, co milujeme, a vidíme zpětnou vazbu. Baví nás to a chceme to posouvat dál. Nemusíme se do práce nutit.

Děláte nějaké biohackingovvé aktivity?

Ota: Aktuálně mám od biohackingu dovolenou. Snažím se žít zdravý životní styl. Otužoval jsem se nějaký čas.

Marek: Snažíme se žít rozumně. Máme kliku, že tu disciplínu máme nějak vnitřně. Díky Otovi jsem se naučil brzo vstávat.

Co vás pohání?

Ota: Je to o té službě, pořád je kam růst a kam se zlepšovat.

V čem máte zainvestováno a po čem se rozhlížíte?

Ota: Jsme aktivní v nemovitostech, koupili jsme budovu v Praze u náměstí I.P. Pavlova. Pak se díváme na IT společnosti, jednak využít její kapacity, ale také diverzifikovat naši investiční činnost.

Marek: Teď jde hodně o firmy a akvizice (aktuálně se dokončuje akvizice brokerské společnosti JFD Brokers, pozn.red.). Snažíme se nad tím přemýšlet strategicky, co by FTMO pomohlo a co by mohl být dobrý produkt pro klienta a něco zlepšit. Spíše jde o investování touhle cestou. Nemovitosti jsou spíše diverzifikace a uložení financí.

Jaké máte s FTMO plány do budoucna?

Marek: Zlepšovat produkt. Pořád máme takových věcí napsaných, co bychom chtěli dělat. Narážíme na to, že nemáme dost lidí. Neznám moc firem, kde by bylo 45 vývojářů na interním vývoji. Pořád je ale kam růst a kam se posouvat.

Ota: Zlepšovat a rozšiřovat služby. Všichni říkají, jak jsme velká firma, ale kolikrát mám pocit, že jsme teprve na začátku.

Jakou máte vizi do budoucna?

Ota: Rozšířit FTMO, aby tam bylo více diverzifikovaných služeb. To by se mi líbilo. Před pár týdny jsme vyhráli mezinárodně uznávanou cenu EY Technologický podnikatel roku 2022. Na ceně jsme napsáni my dva s Markem, ale je to především ohromné ocenění pro naše nejenom technologické pracovníky. Doufám, že jsou všichni na sebe patřičně hrdí.

Marek: Vizi máme určitě obrovskou. Vidíme před sebou něco, co má světový dopad. Něco, co bude dávat smysl traderům a tím pádem i nám.

Marek Vašíček

V FTMO se nyní zaměřuje na propojení odvětví IT, tradingu a byznysu v rámci technických týmů, které vede. Během studia na Vysoké škole ekonomické v Praze pracoval také v brokerské společnosti BOSSA v oddělení prodeje i zákaznické podpory. Díky tomu získal množství znalostí v oboru tradingu, které nyní aplikuje v FTMO při vymýšlení strategií, realizování vize společnosti a objevování nových možností v oblasti forexových trhů.

Otakar Šuffner

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se zaměřením na sféru bankovnictví a pojišťovnictví. Svou velkou vášeň pro trading využil ještě během studia a společně se svým vysokoškolským kamarádem Markem Vašíčkem v roce 2014 založili novou tradingovou platformu. V FTMO je CEO.