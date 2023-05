E-shopy bojují s cash-flow, náklady na logistiku jim stouply o desetinu

Náklady na logistiku českým e-shopům na začátku letošního druhého čtvrtletí meziročně vzrostly o přibližně desetinu. Propisuje se to i do chování zákazníků, asi v polovině případů volí tu nejlevnější možnou dopravu, i když je mnohdy pomalejší. Vyplývá to z průzkumu poskytovatele odložených plateb Skip Pay, který patří pod ČSOB. Zúčastnilo se ho 121 e-shopů a uskutečnil se na přelomu dubna a května.

Ke slevám jsou zákazníci skeptičtější, částečně za tím stojí fakt, že je akcí čím dál tím více a je tedy obtížnější se v nich vyznat, zjistil průzkum. Proto přibližně 60 procent dotázaných e-shopů plánuje přehodnotit formu svých slevových nabídek. Některé už například využívají ty s vyšší procentuální hodnotou a kratší dobou platnosti, informoval Skip Pay.

Zhruba 31 procent respondentů v průzkumu uvedlo, že chce klubové slevy nabízet každému registrovanému uživateli. Do propagace zákaznických klubů e-shopy také investují více peněz. "Zákaznický zážitek je pro klienta často stejně důležitý jako samotné zboží. Pokud bude nákup pro zákazníka nekomfortní, příště nakoupí třeba stejné zboží, ale jinde," řekl výkonný ředitel Skip Pay Richard Kotrlík. E-shopy se podle něj snaží nabízet i prodloužené záruky nebo pojištění proti krádeži či rozbití.

Cash-flow je stále problém i pro velké e-shopy

E-shopům hodnocení nejčastěji kazí pomalé vrácení peněz za zrušenou objednávku, zamítnutí vrácení nebo reklamace a dlouhé čekací lhůty na již zaplacený balík, informoval Skip Pay. "Je třeba si přiznat, že i větší e-shopy řeší cash-flow. Nicméně vylepšovat ho prostřednictvím placení předem za zboží, které zákazník teprve obdrží, bude časem méně a méně populární. Kamenný obchodník přece také nechce peníze za zboží předem s tím, že si ho má zákazník vyzvednout za týden, tedy pokud už bude reálně na prodejně," uvedl Kotrlík. Situace proto podle něj nahrává odloženým platbám.

Objem plateb za zboží přes Skip Pay do zahraničí meziročně vzrostl o 15 procent, dodal Kotrlík. "Zájem je z našeho pohledu nadále o asijské e-shopy, ale stále větší podíl tvoří i ty polské nebo dokonce turecké, kde kupující dostanou lepší cenu díky lokální inflaci," řekl.

Obrat tuzemských internetových obchodů v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 13 procent. Důvodem byla ekonomická nejistota zákazníků a trvající vysoká inflace, vyplývá z údajů internetového srovnávače Heureka.cz. Loni obrat českých e-shopů podle informací Heureky a Asociace pro elektronickou komerci poprvé meziročně klesl, a to z 223 miliard korun v roce 2021 na 197 miliard korun. Poprvé se také na českém trhu snížil počet e-shopů, konkrétně o 885 na 50 100 obchodů.