Banky se s kryptem sblíží a bitcoin bude za milion, říká šéf kryptoburzy Coinmate

Česká kryptoměnová asociace, jejíž je Coinmate členem, nedávno publikovala studii, podle níž by Česko prostřednictvím kryptosektoru mohlo do roku 2033 získat téměř 40 miliard na daních a odvodech. Do světa kryptoměn přichází evropská regulace MiCA. „MiCA umožní, že do krypta budou moci vstoupit instituce, pro které to bylo doposud příliš komplikované a riskantní,” uvádí Roman Valihrach, šéf kryptoburzy Coinmate. Koho v kryptu sleduje, čemu věří a kde vidí příležitosti? Je tu další díl seriálu Young Money Patrika Borýska.

Jak vnímáte aktuální situaci na krypto trhu?

Řekl bych, že jsme aktuálně ve fázi vyčkávání. V případě bitcoinu, ale i jiných kryptoměn, se již dva měsíce pohybujeme v úzkém pásmu plus minus pěti procent. Není to zcela neobvyklá situace, ale současně je spíše vzácná. Čeká se, zda převáží býci nebo medvědi, tedy jestli vystřelíme směrem vzhůru nebo dolů. Pokud se ovšem neobjeví nějaká další černá labuť typu FTX nebo se nezačne dít něco radikálního v běžné ekonomice jako finanční krize či velká recese. Pak myslím, že na cenové dno bitcoinu jsme se již podívali na začátku tohoto roku.

Když už se od dna bitcoin odrazil, kde je vidíte jeho strop?

Nemám křišťálovou kouli, ale pokud se budou opakovat cykly z let 2009-2013, 2013-2017 a 2017-2022, pak za rok a půl by měl bitcoin atakovat nová maxima na úrovni ceny nad 2,5 milionu korun. Bitcoin ovšem za celou dobu své existence nezažil žádnou vážnou ekonomickou recesi. Jeho vznik se datuje na počátek roku 2009. Pokud by tedy centrální banky nadále šlapaly na brzdy, což by v důsledku vedlo až k vážné recesi, je možné, že si bitcoin sáhne na větší cenové dno než na počátku letošního roku. Z dlouhodobého pohledu bych se ale o bitcoin nebál, jelikož vysokou nezaměstnanost a dluhové krachy státy neřeší jinak než tištěním dalších peněz.

Milion za bitcoin

Zkuste trochu toho věštění. Kdy začne další bull market?

Dost možná začal, i když si to mnozí neuvědomují. Tato teze by byla vyvrácena pouze pokud by bitcoin prolomil dno ze začátku tohoto roku, kdy cena jednoho bitcoinu byla okolo 375 tisíc korun. Nyní jsme oproti začátku roku o 64 procent výše. Mezitím se ale klidně můžeme k úrovni 400 tisíc korun zase vrátit. Příští rok si myslím, že se budeme pohybovat v rozmezí 500 tisíc až milion korun za bitcoin.

Poněkud velký rozptyl, ale z jiného soudku. Co mohou investoři do krypta čekat od regulace MiCA? (soubor evropských pravidel pro subjekty, které zprostředkovávají služby spojené s kryptoaktivy. Nově tyto subjekty budou například muset získat licenci, či dodržovat limity kapitálové rezervy atd. - pozn. red.)

Kryptoměny jsou po celém světě, ale MiCA se týká pouze Evropy. Takže MiCA sama o sobě si myslím, že cenu neovlivní. Co ale umožní, že do krypta budou moci vstoupit instituce, pro které to bylo doposud buď příliš komplikované a riskantní nebo vůbec nemožné. Také otevře dveře tokenizaci, například pro akcie.

A co podniky s kryptem spojené jako například Coinmate a další?

My se na regulaci samozřejmě připravujeme a chceme být v tomto směru lídrem v Česku.

Myslíte, že se banky a kryptofirmy více sblíží?

Myslím si, že ano. Banky zkoumají krypto už dnes a regulace pro ně a jiné finanční instituce odstraní bariéry vstupu do tohoto odvětví. Tudíž lze očekávat spolupráce kryptofirem s bankami.

Jaké aktuální trendy hýbají světem krypta?

Ještě stále vznikají nové blockchainy, které řeší problematiku první vrstvy, jako je vysoká propustnost sítě nebo interoperabilita – například projekty Aptos nebo Flare. Daleko zajímavější je ale aktuální trend takzvaných druhých vrstev nad bitcoinem (Lightning a Taproot Assets Protocol) a ethereem (Polygon zkEVM, Abitrum, Optimism). První vrstva zajišťuje co největší bezpečnost a decentralizovanost, ovšem za cenu vysokých poplatků sítě. Druhá vrstva pak rychlost a propustnost za nízký poplatek, čímž se zásadně rozšiřuje škála různých využití.

Ještě něco dalšího?

Pak je tu ještě jeden aktuální trend, a to NFTs nad bitcoinem. Ty fungují zcela jinak, než NFTs na ethereu nebo solaně. Liší se totiž v několika klíčových ohledech. Například bitcoinové NFT jsou takzvané on-chain digitální artefakty, které jsou autentické a jedinečné. Díky protokolu Ordinals jsou zápisy bitcoinových NFT neměnné. Kromě toho je celý datový soubor bitcoinových NFT uložen na blockchainu. Naproti tomu ethereová NFT jsou mimo blockchain a mohou být změněny nebo smazány, protože jejich metadata obvykle obsahují spíše odkaz na soubor než soubor samotný. Aby byly NFT v blockchainu Ethereum neměnné, musí být auditovány.

Do jaké míry rezonuje kryptosvětem trend umělé inteligence? Využíváte ji?

Umělou inteligenci využíváme v týmu každý různě a spíše individuálně. Ať už je to pomoc při psaní článků, k analýze byznys procesů nebo když zkoumáme věci v kryptu, kterým ne úplně rozumíme.

Potenciál jejího uplatnění je jistě větší...

Obávám se, že ten, kdo nejdříve využije AI na algoritmické obchodování, bude mít obrovský náskok před ostatními. Dále si myslím, že půjde obecně využít na programování a konkrétně na chytré kontrakty s využitím na blockchainu. AI se také uplatňuje v umění. Tvoří NFTs vůbec ještě lidi? A také v tvorbě jakéhokoliv obsahu.

Jakou roli budou hrát kryptoměny za deset, patnáct let?

Bitcoin dle mě může fungovat jako kotva ve světě nekonečného množství peněz. Technologie blockchainu může zásadně zefektivnit finanční trhy, globalizovat přístup k financím a změnit fungování webu. Ať už jde o digitální vlastnictví, decentralizované organizace či lepší demokracii a svobodu slova.

Předstihne dle vás někdy ethereum v tržní kapitalizaci bitcoin?

Myslím, že ne.

Jak jste se vy osobně ke kryptu dostal?

Společně s Danem Houškou jsme se po studiích od roku 2006 zabývali e-goldem, což byl takový předchůdce bitcoinu. V roce 2011 jsme na nějakém fóru narazili na Satoshiho whitepaper (dokument obsahující specifikaci a filosofii bitcoinu, vytvořený v roce 2008 jeho zakladatelem označeným pod pseudonymem Satoshi Nakamoto, pozn.red.). Přišlo nám to hodně zajímavé a začali jsme těžit bitcoiny. A od té doby mě bitcoin nepřestal fascinovat a bavit.

Které coiny sám držíte?

Aktuálně mám jen bitcoin a ethereum. Čas na jiné coiny myslím přijde až za půl roku.

Krypto pomáhá spořit

Jak se Coinmate daří?

V současnosti se u nás měsíčně zobchodují kryptoměny za zhruba půl miliardy korun a počet registrovaných uživatelů přesahuje 100 tisíc.

Kdybyste zakládal další firmu okolo krypta, v čem by to bylo? Kde vidíte příležitosti?

Já už jsem v kryptu přes 10 let a celou dobu jsem se soustředil na to, jak do krypta dostat co nejvíce lidí. Věřím, že když se někdo chová rozumně a příliš neriskuje, tak krypto jednak pomáhá spořit a také dokáže otevřít nové obzory a příležitosti. Ale kdybych začínal nyní, když se chystá regulace, věnoval bych se odvětví, která prozatím regulovaná nebudou. Tedy třeba nody a peněženky nad Taproot Assets Protocol, web3 peněženky, decentralizované finance či NFTs.

Jaké osobnosti z kryptosvěta sledujete či uznávate?

Z českých jsou to zakladatelé SatoshiLabs Slush a Stick, Kicom z Bitcoinového kanálu a ekonomové Dominik Stroukal a Lukáš Kovanda. Ze zahraničních převážně krypto OGs jako jsou Andreas Antonopoulos, Erik Voorhees, Jack Dorsey, Balaji Srinivasan, Anthony Pompliano. Pak i lidi, kteří do krypta přišli později, jako je Michael Saylor.