E-shopy čeká složitý rok, ukazují data za první kvartál

Obrat tuzemských internetových obchodů v prvním čtvrtletí meziročně klesl o 13 procent. Důvodem je ekonomická nejistota zákazníků a trvající vysoká inflace. Vyplývá to z údajů internetového srovnávače Heureka.cz.

Průměrná hodnota objednávky na začátku roku stagnovala na úrovni 1380 korun. Hned úvod nového roku zaznamenal trh podle ředitele Heureky Tomáše Bravermana snížení poptávky, kdy leden před poklesem nezachránily ani povánoční výprodeje. Na trhu se však objevily známky oživení v únoru, po oznámení poklesu cen energií. Zvýšený zájem zákazníků o on-line nákupy se projevil i v březnu, kdy Heureka hlásí vyšší poptávku hlavně po nábytku, kosmetice a drogerii.

Lidé šetří, kupují jen nezbytnosti

„Stále to však nejsou čísla, na která jsme zvyklí z předchozích let. Nejistota a inflace nutí lidi k většímu porovnávání cen a většina z nich nakupuje hlavně nezbytnosti. Důvěra trhu v on-line obchodování je ale stále silná. Mít vlastní e-shop je dnes nutností pro každého výrobce i prodejce a jejich kvalita se stále zvyšuje,“ dodal Braverman.

Překvapivým skokanem byly v prvním čtvrtletí sedací soupravy s nárůstem o 210 procent, což potvrzuje trend posledních let, že on-line se už nenakupuje jen elektronika. Do desítky produktů s největším růstem se dostaly ještě pohovky se zvýšením poptávky o 164 procent nebo evergreen letošní zimy odvlhčovače vzduchu se 104 procenty. Poraženým jsou běžky s poklesem o 72 procent, jejichž prodeji loňská delší zima přála více.

„Při pohledu do budoucna očekáváme, že duben bude přelomovým obdobím a že se lidé vrátí k on-line nakupování. Většina z nich již bude mít zimní sezonu za sebou, což jim uvolní ruce a usnadní rozhodování o on-line nákupech. To potvrzuje náš výhled z minulého čtvrtletí, zůstáváme optimističtí a očekáváme, že se trh v květnu vrátí k normálu. I přes současný pokles má e-commerce velký prostor k růstu,“ dodal Braverman.

Loni obrat internetových obchodů podle Asociace pro elektronickou komerci poprvé meziročně klesl, a to z 223 miliard korun v roce 2021 na 197 miliard korun.

