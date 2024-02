Češi si chtějí o zájezdu povídat. Proto rozšiřujeme kamenné pobočky, říká šéf Čedoku Zeman

V roce 2023 Čedok meziročně pětinásobně navýšil provozní zisk EBITDA na 350 milionů korun. Zvýšil tržby o 56 procent na 7,780 miliardy korun a na dovolenou vypravil meziročně o 55 procent více lidí, tedy přes 420 tisíc klientů, což je nejvíce od roku 1989. „O rekordní čísla s obratem 10 miliard korun, nové destinace a nové odletové regiony ze Slovenska ale budeme usilovat i letos. Ocenili bychom, kdyby Česko ale už přešlo na euro,“ prohlásil při zveřejnění výsledků hospodaření firmy její šéf Stanislav Zeman.

Čedok má díky tomu, že stále více Čechů propadá luxusnějšímu typu cestování, za sebou další rekordní rok. V roce 2023 se firmě podařilo zvýšit čísla jak v tržbách a v zisku, tak i v množství přepravených klientů, či v množství otevřených dálkových destinací. Čedok provozuje 53 kamenných poboček, z toho nově otevřel 13. Generální ředitel společnosti Stanislav Zeman uvedl, že loňská čísla překonala nejen rok 2022, ale přinesla i rekordy z hlediska novodobé historie firmy, která se datuje od roku 1989 a dokonce i za celou dobu 103 let fungování firmy.

Na drahé dovolené si Češi peníze najdou

Na nejnovějších číslech od Čedoku je více než evidentní, že Češi se po pandemii rozcestovali a na svých dovolených navzdory všeobecnému a neustálému stýskání na drahotu, nehodlají vůbec šetřit. Nejenže jich s Čedokem vycestovalo v roce 2023 rekordní množství, bylo jich přes 420 tisíc, ale valná většina z nich si pro své zájezdy navíc zvolila luxusnější hotely a služby pro vyšší komfort při cestování.

Ve 4 a 5hvězdičkových hotelích se ubytovalo přes 85 procent ze všech klientů. Nejčastějšími jsou přitom páry, kteří tvoří 43 procent klientů, dalších 40 procent jsou rodiny s dětmi. Přes 71 procent klientů si také pořizuje zájezdy s kompletním stravováním all-inclusive. Těch, co jezdí s polopenzí, je jen 15 procent a se snídaní pak ještě o něco méně, pouze 12 procent. Podle Zemana se také více luxusních zájezdů nyní prodává dokonce v regionech mimo Prahu než v samotném hlavním městě.

„Zatímco Praha je dobře penetrovaná se svými všemi možnostmi spojení s cizinou, v regionech takový výběr k dispozici není. Klienti si chtějí užít dovolenou na maximum. Začínají tak už mnohdy hned od začátku, kdy si připlácí i za vyšší komfort v letadlech. Volí si častěji byznys třídu, vybírají si konkrétní sedadla nebo si připlácí za catering přímo na palubě,“ konstatoval Zeman.

Při koupi zájezdu si chtějí lidé povídat

Zhruba 40 procent lidí si podle Zemana zájezdy kupuje přes internet, mobilní aplikaci nebo provozní prodejce jako je třeba Invia. Větší část kllientů si sice vyhledá informace na internetu, ale pak si chce svůj výběr a detaily zájezdu probrat se zástupcem cestovky v kamenné pobočce. „Uvědomili jsme si, jak jsou pobočky pro klienty důležité a také proto jsme vloni navýšili jejich počet na 53 a hodláme v tom pokračovat i v tomto roce,“ poznamenal Zeman.

Kam Češi rádi cestují?

Suverénně nejpopulárnější destinací pro dovolenou Čechů byly a stále podle statistik cestovní kanceláře jsou řecké ostrovy, Turecko a dále pak také Egypt a Španělsko. Velmi oblíbené jsou ovšem také další ostrovy jako jsou Baleáry, Kanárské ostrovy, portugalská Madeira nebo nově i Azory. Do top desítky se však stále častěji dostává i vzdálená exotika jako je například africký Zanzibar, Thajsko nebo Dominikánská republika.

Ceny zájezdů se cestovní kancelář snaží podle Zemana udržet bez vysokého zdražování i díky dobrým kontraktům s hotely a leteckými dopravci i prostřednictvím synergie v rámci společnosti ITAKA, jejíž součástí je Čedok od roku 2016. „Pracujeme s kalkulačními kurzy, zajišťujeme euro i dolary nebo hedgujeme letecké palivo, takže se nám daří udržet ceny zájezdů bez velkého zdražování. Vloni tak ceny zájezdů u nás vzrostly zhruba o pět procent a letos by to mělo být podobně, tedy asi o čtyři až pět procent,“ shrnul Zeman.

Jsme pro euro

Většinu obchodu pak má Čedok podle Zemana v eurech a dolarech, a tak by také rozhodně ocenili, kdyby už Česká republika přešla na euro. „Přes 40 procent našich obchodních závazků je v eurech a 30 procent v dolarech. Euro v kapse by se nám tak hodilo a jsme proto určitě pro přechod na euro,“ dodal na závěr Zeman.

Čedok je nejstarší tuzemská cestovní kancelář, založena byla v roce 1920 a od roku 2016 je součástí polské skupiny ITAKA. Své zájezdy vypravuje nyní už ze všech tuzemských mezinárodních letišť. Vloni v srpnu začal létat i z Českých Budějovic. V roce 2024 pak plánuje odlety z celkem tří slovenských letišť, tedy vedle Bratislavy, do které se vrátil vloni, pak také z Popradu a Košic.

K dalším velkým cestovním kancelářím v Česku patří například Fischer, Blue Style, Alexandria, Travel Family nebo České kormidlo. Na trhu dále funguje cestovní agentura Invia.

