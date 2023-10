FOTOGALERIE: Za slony na Srí Lanku. Stačí vám deset hodin

Z Prahy do Colomba, hlavního města Srí Lanky, to přímým letem trvá deset hodin. Právě tam nyní budou moci zaletět exotiky chtiví cestovatelé z Česka. „Češi mohou na Srí Lanku letět od letošního podzimu poprvé přímo z Prahy. Lety do Colomba budou moderním Boeingem 787 Dreamliner trvat přibližně deset hodin, cesta se tak zkrátí a bude pohodlnější než kdykoli v minulosti,“ prozrazuje Kateřina Pavlíková z Čedoku. „První odlet je plánovaný na úterý 24. října,“ dodává. Co zde mohou vidět? Ochutnávku nabízí exkluzivní fotogalerie.

Podívejte se na lákadla ostrova Srí Lanka 👇

Pro nedočkavce pár záběrů místní krajiny

Srí Lanka poskytnuto CK Čedok

Srí Lanka poskytnuto CK Čedok

