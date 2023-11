Saúdové a Francouzi kupují podíl v londýnském letišti Heathrow

Španělé prodávají svůj čtvrtinový podíl v provozovateli hlavního londýnského letiště Heathrow zájemcům ze Saúdské Arábie a Francie.

Veřejný investiční fond (PIF) Saúdské Arábie kupuje od španělské infrastrukturní společnosti Ferrovial desetiprocentní podíl v holdingové firmě FGP TopCo, která je mateřskou společností provozovatele hlavního londýnského letiště Heathrow. Dalších 15 procent Ferrovial prodá francouzské investiční společnosti Ardian. Za celý čtvrtinový podíl Ferrovial získá 2,37 miliardy liber (66,5 miliardy korun). Firma to uvedla v prohlášení pro tisk.

FGP TopCo je vlastníkem společnosti Heathrow Airport Holdings, která kromě londýnského letiště Heathrow provozuje dalších pět letišť v Británii a jedno v italském městě Neapol. Ferrovial se většinovým vlastníkem letiště Heathrow stal v roce 2006. Dohodnutá transakce s fondem PIF a se společností Ardian podléhá splnění některých podmínek, včetně souhlasu regulačních orgánů.

Investorský melting pot

Pokud bude návrh dohody schválen, Ferrovial svou investici do britských letišť sníží na nulu. V roce 2006 získal 56procentní podíl, který do roku 2013 postupně snížil na současných 25 procent.

Mezi další zainteresované strany v holdingové společnosti FGP TopCo patří katarský fond Qatar Investment Authority, kanadský Caisse de dépôt et placement du Québec, singapurská investiční společnost GIC, dále Australian Retirement Trust, China Investment Corporation a britský fond Universities Superannuation Scheme.

Letiště Heathrow je v letošním roce ve ztrátě, a to kvůli vysokému dluhu, na který má vliv razantní zvyšování nákladů na půjčky. Úřad pro civilní letectví se také rozhodl snížit poplatky za cestující, které jdou na náklady v souvislosti s provozem terminálů, odbavováním zavazadel a bezpečností.

Průměrný poplatek za cestujícího na letišti Heathrow je letos 31,57 libry (zhruba 886 korun), regulační úřad už ale oznámil, že v příštím roce se poplatek sníží na 25,43 libry (zhruba 714 korun) a že do konce roku 2026 zůstane zhruba stejný. Podle BBC je zřejmé, že vedení Heathrow usilovalo o pravý opak a chtělo, aby se poplatek zvýšil nad 40 liber (nad 1120 korun). Naopak aerolinky navrhovaly, aby poplatek nebyl vyšší než přibližně 18,50 libry (zhruba 519 korun).

Saúdskoarabský fond PIF je ve světě jedním z nejaktivnějších státních investičních fondů, hodnota jeho aktiv přesahuje 700 miliard dolarů (15,5 bilionu korun). Fond profituje z ropy, jejímž je Saúdská Arábie klíčovým světovým producentem. V poslední době fond investuje do sportu, jako je fotbal a golf.

Kontrolu nad fondem PIF má korunní princ Muhammad bin Salmán Saúd, jehož vláda byla obviněna z četného porušování lidských práv. Americká tajná služba se domnívá, že princ Muhammad v roce 2018 nařídil vraždu amerického novináře Džamála Chášukdžího. Ve Spojených státech ale princ dostal imunitu a podle saúdskoarabské ambasády byl také pozván k návštěvě Británie.

