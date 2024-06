Saúdové a Francouzi získali většinu v největším britském letišti Heathrow

Saúdskoarabský státní investiční fond PIF a francouzská soukromá investiční společnost Ardian získají větší podíl v londýnském letišti Heathrow. Po transakci v hodnotě 3,26 miliardy liber (95,5 miliardy korun) budou obě firmy společně vlastnit v letišti podíl 37,6 procenta, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na prohlášení firem.

Obě společnosti již dříve plánovaly koupit podíl 25 procent vlastněný španělskou infrastrukturní společností Ferrovial, která je největším akcionářem Heathrow.

V rámci nové dohody Ferrovial uvedla, že si ponechá v letišti podíl 5,25 procenta, část svých podílů ale firmám prodají další akcionáři. Dohoda ohodnocuje celé letiště na 8,66 miliardy liber.

Navrhovaná akvizice zahrnující fond PIF již dříve vyvolala obavy ohledně zahraničního vlastnictví důležité britské infrastruktury. Akvizice je součástí snah korunního prince Muhammada bin Salmána, který je faktickým vůdcem Saúdské Arábie, rozšířit aktivity země mimo ropný sektor.

V současnosti vlastní v letišti Heathrow podíl 20 procent katarský státní investiční fond. Dalšími investory jsou kanadská penzijní investiční společnost Caisse de dépôt et placement du Québec, singapurský státní investiční fond GIC a americká firma Alinda Capital Partners.

Ferrovial vlastní podíl v Heathrow od roku 2006. Firma staví a spravuje dálnice a letiště. Nově se zaměřuje na expanzi ve Spojených státech, kde staví nový terminál na newyorském mezinárodním letišti Johna F. Kennedyho. Firma dodala, že očekává uzavření prodeje podílu v Heathrow do konce letošního roku.

Ferrovial také zvažuje, že se připojí ke svému partnerovi, australské finanční skupině Macquarie, při prodeji podílů v dalších třech britských letištích, v Aberdeenu, Glasgow a Southamptonu.

