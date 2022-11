Sapeli má za sebou rekordní pololetí. Pomohlo zahraničí i sázka na kvalitní design

Tržby výrobce interiérových dveří značky Sapeli v letošním prvním pololetí stouply o 30 procent na 618 milionů korun. Táhl je především export.

Reklama

Provozní zisk firmy Sapeli dosáhl 38 milionů korun, což představuje více než padesátiprocentní meziroční nárůst. V daném období firma vyrobila 151 tisíc dveří, což je o 15 procent více než ve stejném období loni.

„Ve vyšších tržbách se ale jednoznačně projevil i další posun našich zákazníků k dražším výrobkům, prémiovějšímu portfoliu a dále i růst v developerských projektech i u koncových zákazníků, kteří mají chuť investovat do rekonstrukcí i dokončování staveb,“ okomentoval výsledky Marek Sedlák, obchodní ředitel společnosti Sapeli.

Křetínský chce utéct před mimořádnou daní do zahraničí Zprávy z firem Miliardář Daniel Křetínský přesune svou společnost EP Commodities, která se zabývá obchodem s energetickými surovinami, z Česka do zahraničí. Udělá to kvůli tomu, že se na firmu vztahuje daň z mimořádných zisků, kterou v pátek schválila Sněmovna. Jenže utíkat se mu nebude lehce - řada zahraničních států má podobnou daň také. nst, ČTK Přečíst článek

Sapeli letos trhne další rekord

Za celý loňský rok přesáhly tržby Sapeli miliardu korun, což byl nejlepší výsledek v historii společnosti. Letošní čísla by měla být ještě o 15 procent vyšší.

Rychleji v prvním pololetí rostly tržby v zahraničí. Tržby z exportu, který se na celkových číslech podílí zhruba 13 procenty, se meziročně zvýšily dokonce o 40 procent. Sapeli vyváží na Slovensko a Maltu, dále do Německa, Rakouska, ale také například Bulharska, Rumunska, Francie, Polska, Švýcarska nebo Kanady.

Reklama

Prodej e-aut v Česku roste. V provozu jich je již téměř 14 tisíc Zprávy z firem Prodej osobních elektromobilů v Česku za letošní tři čtvrtletí meziročně vzrostl o 89 procent na 3887. Zhruba tři čtvrtiny z nich tvořila nová vozidla, zbytek připadl na ojetá. Podíl prodejů nových osobních elektromobilů na registracích všech osobních aut v Česku činil dvě procenta, což Česko řadí na předposlední místo v EU. Poslední je Slovensko. Uvedlo to Centrum dopravního výzkumu (CDV). ČTK Přečíst článek

Faktorů, proč se jihlavské značce v zahraničí daří, je přitom podle Marka Sedláka vícero. „Změnili jsme strategii, nesnažíme se uspět cenou, ale nabízíme výrobky s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou atypické dveře, designové či skleněné. Naší výhodou je poměr ceny a kvality v těchto produktových kategoriích,“ shrnul Sedlák.

Airbnb vydělala za tři měsíce miliardu dolarů, její akcie přesto klesly Zprávy z firem Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, zveřejnila horší než očekávaný výhled na závěrečný kvartál a její akcie proto po úterním uzavření burzy oslabily. Zisk ve třetím čtvrtletí se ale zvýšil o 46 procent na 1,2 miliardy dolarů (29,7 miliardy korun) a překonal odhady analytiků. Firma to uvedla ve svém sdělení. ČTK Přečíst článek

Čínský trh realit se zhroutil, investoři tratí miliardy Reality Čínští developeři nezvládají splácet své úvěry a investoři se vzdali naděje, že své peníze někdy ještě uvidí. Některé realitní dluhopisy se prodávají za méně než deset procent hodnoty. Zdeněk Pečený Přečíst článek