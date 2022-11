Airbnb vydělala za tři měsíce miliardu dolarů, její akcie přesto klesly

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, zveřejnila horší než očekávaný výhled na závěrečný kvartál a její akcie proto po úterním uzavření burzy oslabily. Zisk ve třetím čtvrtletí se ale zvýšil o 46 procent na 1,2 miliardy dolarů (29,7 miliardy korun) a překonal odhady analytiků. Firma to uvedla ve svém sdělení.

Airbnb varovala, že poptávka po rezervacích pravděpodobně zpomalí a zmínila negativní vliv silného dolaru na své podnikání. Její akcie poté, co výhled po skončení burzovního obchodování zveřejnila, oslabily o sedm procent.

Tržby ve třetím kvartálu meziročně stouply o 29 procent na 2,9 miliardy dolarů, také překonaly odhady. Společnost zaznamenala historicky nejvyšší počet rezervací za třetí čtvrtletí s téměř 100 miliony rezervovaných nocí a zážitků.

Cestovní průmysl letos zaznamenal velké oživení po nejlepší letní cestovní sezoně za poslední tři roky. Čelí ale rizikům globálního nárůstu inflace. Akcie Airbnb se letos propadly o více než třetinu, širší trh ztratil zhruba jen 19 procent.

