Samsung proniká do Ferrari, v příštích modelech bude mít displeje

Italský výrobce luxusních sportovních aut Ferrari použije ve svých budoucích modelech panely od jihokorejské firmy Samsung Display. Automobilka o podpisu memoranda o porozumění informovala na svém webu.

Jihokorejská společnost bude vyvíjet „řešení displejů s technologií OLED na míru” pro příští generaci vozů Ferrari, uvedl v prohlášení generální ředitel italské firmy Benedetto Vigna. Displeje OLED používají takzvané organické diody. Jedná se o pokročilejší a dražší technologii než LCD či LED.

Memorandum podepsali šéfové dotčených společností v jihokorejském městě Asan. Finanční aspekty dohody tisková zpráva nerozvádí.

Ferrari se zaměřuje na investice do elektrifikace. Vigna už dříve oznámil, že automobilka bude pro ty komponenty nebo software, které nejsou zásadní, využívat externí dodavatele. Firma plánuje představit svůj první plně elektrický vůz v roce 2025.

Samsung Display je divizí společnosti Samsung Electronics. Do výroby panelů v Asanu hodlá investovat tři miliardy dolarů (64,6 miliardy korun).

