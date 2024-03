Elektrické Ferrari o zvuk burácejícího motoru nepřijde

Fandové sportovních vozů Ferrari o emoce, které v nich vzbuzoval burácející motor ve vysokých otáčkách, nepřijdou. Inženýři Ferrari pracují na tom, aby i elektrická verze závoďáků doručila milovníkům rychlých aut stejně unikátní zážitek.

Nový elektromobil Ferrari nabídne řidičům stejně jedinečný zážitek jako vozy automobilky se spalovacími motory, řekl v rozhovoru se serverem CNBC šéf výrobce luxusních automobilů Benedetto Vigna. Italská společnost uvede svůj první plně elektrický vůz na trh v posledním čtvrtletí roku 2025 a letos v červnu otevře v italském Maranellu nový výrobní závod, kde se budou vyrábět elektromotory, baterie a střídače. Firma předpokládá, že do roku 2026 bude přibližně 60 procent jejích prodejů připadat na plně elektrické a hybridní vozy.

„Pokud se orientujete v technologiích, víte, že i s elektromobily lze dělat spoustu věcí,“ odpověděl Vigna na otázku ohledně zvuku elektromobilu. Zdůraznil, že automobilka se dál soustředí na výkon, design a zážitek z jízdy. „Upřímně řečeno, nepochybujeme o tom, že dokážeme našemu klientovi zprostředkovat jedinečný zážitek, protože umíme využít technologie jedinečným způsobem,“ dodal.

Ačkoli typické elektrické pohonné jednotky jsou většinou tiché, inženýři Ferrari pracují na „zvukových podpisech“ elektromobilů značky, „které budou vzbuzovat emoce a konkurovat těm pověstným, které vyluzují spalovací motory automobilky“, uzavřel Vigna.

Akcie Ferrari si letos připsaly téměř 29 procent. Loni stouply o více než 59 procent. Automobilka loni zvýšila čistý zisk o 34 procent na rekordních 1,257 miliardy eur (31,8 miliardy korun). Poprvé se tak dostal nad hranici jedné miliardy eur.

