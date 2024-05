Rusko zakázalo vývoz cukru. Země potřebuje stabilizovat vlastní trh s potravinami

Rusko přechodně zakázalo vývoz cukru ze země. S odkazem na vládní nařízení o tom píší ruské tiskové agentury. Moskva tak chce zajistit stabilitu na domácím trhu s potravinami, citovala z nařízení agentura TASS. Zákaz platí do konce srpna a týká se vývozu třtinového nebo řepného cukru a chemicky čisté sacharózy.

„Omezení bude platit do 31. srpna 2024. Cílem rozhodnutí je udržet stabilitu domácího trhu s potravinami,“ uvádí se v prohlášení.

Usnesení stanoví řadu výjimek. Cukr bude možné v určitých objemech dodávat do zemí Euroasijské hospodářské unie (EAHU). Konkrétně je povolen vývoz 28 tisíc tun do Arménie, 5000 tun do Běloruska, 120 tisíc tun do Kazachstánu a 28 500 tun do Kyrgyzstánu.

Podle webu Statista Rusko vyvezlo v roce 2022 na 190 tisíc tun cukru. Ve srovnání s předchozím rokem to byl pokles o 58 procent.

