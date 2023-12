Realitní krize dopadla na Rakousko. Impérium Signa se rozpadá po kouscích

Rakouské realitní impérium se nadále rozpadá. O insolvenci požádala druhá klíčová společnost holdingu Signa miliardáře Reného Benka.

Insolvenční návrh podala u soudu ve Vídni druhá klíčová společnost evropského realitního holdingu Signa. Firma Signa Development Selection dluží zhruba 1,16 miliardy eur (bezmála 29 miliard korun).

Ve čtvrtek přitom požádala o insolvenci její jiná divize, a to Signa Prime Selection. V listopadu podala návrh na insolvenci i samotná mateřská firma Signa Holding, která dluží zhruba pět miliard eur (asi 123 miliard korun).

Ještě letos v dubnu byl zakladatel firmy čtvrtým nejbohatším Rakušanem s majetkem šest miliard dolarů. Do jeho Signa Holdingu, který byl na konci loňského roku oceněn na 22 miliard eur, patří třeba ikonické budovy jako londýnský obchodní dům Selfridges, firma skrze Singa Development staví mrakodrap v Hamburku a další nemovitosti, a spoluvlastní newyorskou budovu Chrysler.

Na rakouské realitní impérium dopadla nemovitostní krize

Holdingu patřil také německý obchodní řetězec Karstadt Kaufhof. Ten, stejně jako nábytkářský řetězec Kika/Leitner, Benko podivně rozdělil, prodal a firmy ihned skončily v bankrotu. Byl tehdy kritizován, že řetězce koupil jen kvůli nemovitostem, které jim patřily, zatímco jejich byznys cíleně zlikvidoval. Dosud vlastní německý luxusní řetězec KaDeWe a hotely.

Signa Development Selection se specializuje na projektový development. Usiluje o restrukturalizaci, ve které Benko ale nebude hrát žádnou roli.

Problémy impéria se staly symbolem dopadu prudkého růstu úrokových sazeb na ten typ firem, které si na svůj růst půjčily velké množství peněz. Uškodily mu také vyšší náklady na stavbu a vyšší ceny energií. Reuters uvedl, že Signa je zatím největší obětí evropské nemovitostní krize.

