Odcházíme. Německý Continental prodal svou továrnu na výrobu pneumatik v ruském městě Kaluga

Dodavatel automobilových součástek Continental prodal továrnu na výrobu pneumatik v Kaluze ruskému podniku S8 Capital. Continental, který působí rovněž v Česku, se tak zbavil většiny svých aktivit v Rusku v rámci ohlášeného odchodu z tamního trhu v reakci na válku na Ukrajině.

„Tímto krokem se Continental zbavil většiny svých aktivit v Rusku v rámci ohlášeného odchodu z ruského trhu, o kterém bylo rozhodnuto v reakci na válku na Ukrajině,” oznámil německý podnik. Továrna v Kaluze má přibližně 1100 zaměstnanců, které podle prodejní smlouvy převezme firma S8 Capital. Transakce zahrnuje rovněž distribuční centrum v Moskvě.

Výrobní závody v Česku

Continental koupil v roce 1993 otrokovického výrobce pneumatik Barum a v současnosti má v České republice několik výrobních závodů. Kromě pneumatik v tuzemsku vyrábí také například posilovače brzd, brzdové hadice či palubní přístroje a displeje.

Zpráva o prodeji ruského závodu Continentalu přichází několik dnů poté, co německý automobilový koncern Volkswagen ohlásil dokončení prodeje veškerých svých aktivit v Rusku, včetně továrny v Kaluze. V té se v minulosti montovaly rovněž vozy automobilky Škoda Auto.

