První kvantový počítač v Česku bude v Ostravě. Využijí jej vědci i soukromé firmy

Kvantový počítač evropského významu za sedm milionů eur bude v příštím roce instalován v Národním superpočítačovém centru IT4Innovations v Ostravě. Počítačový čas budou moci využívat zájemci z České republiky i z evropských zemí, kteří tak získají rovněž příležitost naučit se pracovat s touto technikou a být připraveni na dobu, kdy těchto přístrojů bude k dispozici víc.

Od kvantových počítačů se čeká, že v rychlosti výpočtů překonají počítače klasické. Klasický počítač, ať ten, na kterém čtete tento text, nebo výkonný superpočítač, pracuje s daty zapsanými ve dvojkové soustavě – nulou (proud neprojde) a jedničkou (proud projde).

Oproti tomu kvantový počítač pracuje s částicemi, mohou to být třeba elektron, foton nebo některý atom. Ty se vyskytují v nepřeberné kombinaci různých stavů, které popisuje kvantová mechanika, takže v sobě nesou mnohem víc informací než jen nuly a jedničky. Díky tomu dokáže kvantový počítač rychle vyřešit některé výpočetní problémy, které jsou pro klasický počítač extrémně obtížné.

Vhodný pro vývoj baterií i akciový trh

Mezi příklady vhodného využití kvantového počítače se uvádí poznávání struktury nových materiálů a následně třeba vývoj lepších elektrických baterií. Nebo simulace komplikovaných buněčných systémů. Jiným využitím je logistika – od celkového řízení dopravy po optimální naložení nákladu do letadla. Možné to je i pro výhodné složení portfolia cenných papírů.

V jiných situacích je však využití klasického počítače výhodnější. Proto i ostravský kvantový počítač bude propojen s tamním klasickým superpočítačem Karolina, aby bylo možné využít výhod obou postupů.

Jeden z nových šesti plánovaných v EU

Ostravský kvantový počítač se stane jedním ze šesti podobných, které budou instalovány v různých místech Evropské unie s podporou unijního programu Digitální Evropa a doplní současná evropská veřejná i komerční zařízení. Nová šestice má řešit problémy z teoretické vědy i přímo z praxe, a také připravit kvalifikované výpočetní a technické specialisty.

Dohoda o pořízení a provozování ostravského kvantového počítače, připravovaná už od loňska, byla nyní podepsána v Lucemburku. Zde sídlí jeden partnerů, kteří budou mít jeho provoz na starosti. Konkrétně jde o Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU). Tato instituce je partnerstvím veřejného a soukromého sektoru z evropských zemí a bude mít v ostravském kvantovém počítači poloviční podíl.

Češi využili zaváhání Finů

Druhou polovinu má na starosti konsorcium LUMI-Q, které zastřešuje čtrnáct partnerů z devíti členských států EU (Belgie, Česka, Dánska, Finska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska a Švédska) a jehož činnost koordinuje Národní superpočítačové centrum IT4Innovations při VŠB – Technické univerzitě Ostrava.

Česká republika se stala hostující a současně koordinující zemí pro superpočítač poté, co původně předpokládané Finsko úkol nezvládlo zajistit. Ostravští odborníci předložili projekt, jenž úspěšně prošel mezinárodním hodnocením, a dobře koordinovali i činnost zahraničních partnerů, kteří na činnost finančně přispívají.

Veřejný výzkum bezplatně, komerční za peníze

V poměru půl na půl zaplatí obě konsorcia (EuroHPC JU a LUMI-Q) náklady na pořízení kvantového počítače, celkem sedm milionů eur (asi 168 milionů korun). Mezi dodavateli pravděpodobně nebudou české firmy, protože jim chybí odpovídající know-how. Ve stejném poměru pak budou obě konsorcia přidělovat počítačový čas zájemcům.

„Zájemci z České republiky se budou moci hlásit do otevřených grantových soutěží. Pokud jejich návrh uspěje, získají ke kvantovému počítači bezplatný přístup, protože projekt je už placen z veřejných peněz,“ vysvětluje Branislav Jansík, ředitel superpočítačových služeb IT4Innovations a současně koordinátor konsorcia LUMI-Q.

Bezplatná nabídka platí nejen pro výzkumné instituce, ale i pro firmy, pokud pracují na výzkumu, který má veřejnou povahu a jehož výsledky budou zveřejněny. Podle předpokladů budou moci kvantový počítač využívat firmy i komerčně, avšak za zatím neurčené peníze.

Zařízení půjde řídit na dálku

Ostravský kvantový počítač zabere 25 metrů čtverečních. Na tuto relativně skromnou plochu se vejde i chladicí zařízení, které musí supravodivou technologii vychladit na teploty blízké absolutní nule (ta má hodnotu minus 273 stupně Celsia).

Základní obsluhu bude podle předpokladů představovat tři tabulkoví pracovníci – jeden na plný úvazek a další na částečné úvazky. Zařízení půjde řídit na dálku, takže jeho uživatelé z různých zemí se k němu připojí přes internet, aniž by museli cestovat do Ostravy.

Nový počítač bude pracovat s 12 kvantovými bity (qubity), což nepředstavuje světovou výkonností špičku, ale je dostatečné na předpokládané požadavky.

