Čtení myšlenek začíná být možné, i když zatím potřebuje velký stroj a hodně počítačové práce

Vědci pokročili ve strojovém „čtení myšlenek“, tedy v poznání toho, co si zkoumaná osoba myslí. I tady hraje roli využití umělé inteligence. V praxi by to mohlo jednou vést k ovládání počítače nebo třeba i výrobní linky jen svou vůlí, ale také k proniknutí do nejhlubšího lidského soukromí.

O čtení myšlenek se výzkumníci snaží dlouhá léta. Základní idea je prostá: Když člověk přemýšlí, přebíhají mezi mozkovými buňkami elektrochemické signály. „Stačí“ tedy pochopit, co který signál znamená, a můžeme poznat, na co člověk myslí.

Velká očekávání, skromnější realita

V praxi je to složitější. Zapsat vznik myšlenky přesně slovo po slově se stále nedá.

Výzkumníci však už poznají podle aktivity mozku, jestli pokusná osoba se zaujetím řeší zadaný úkol, nebo je zcela bezradná. Neurovědci dokážou i vytipovat, které části mozku pracují, když člověk záměrně lže, a podle toho se snaží sestrojit nový detektor lži.

Osoba, která má na hlavě přilbu s elektrodami, jež zvenčí snímají elektrické signály v mozku, je schopna stále lépe svou vůlí ovládat počítač či nějaký stroj. Ale funguje to dost omezeně a řídit takto například automobil na silnici by nebyl dobrý nápad.

Lepší výsledky mají systémy založené na elektrodách implantovaných přímo do mozku, jimiž se dá počítač ovládat podstatně lépe. Má to však reálný smysl jen pro ochrnuté lidi, kteří takto získají kontakt se světem. Zdravý člověk s operací mozku nespěchá.

Hlava v tunelu

A do této situace přicházejí vědci z Technické univerzity v Austinu. První květnový den publikovali v odborném periodiku Nature Neuroscience svou metodu čtení myšlenek.

Není nutná neurochirurgická operace, používá se při ní zobrazování funkční magnetickou rezonancí. Vyšetřovaná osoba strčí hlavu do tunelu ve velkém přístroji, který vytváří proměnlivé magnetické pole. Díky tomu je možné pozorovat změny průtoku krve v mozku. A protože krevní barvivo hemoglobin má v magnetickém poli jiné chování, když nese kyslík, a jiné, když už jej odevzdalo tkáním, dá se také poznat, kde se v mozku v daný okamžik kyslík spotřebovává, tedy která část mozku právě pracuje.

Výzkumníci požádali o spolupráci tři dobrovolníky. Ti strávili každý alespoň šestnáct hodin s hlavou v magnetickém poli a poslouchali podcasty. Takto badatelé získali spoustu dat, s jejichž zpracováním pomohly postupy umělé inteligence. Umožnily přiřadit zaznamenané vzorce mozkové aktivity konkrétním slovům a myšlenkám, které pokusná osoba právě z podcastu poslouchala.

Ani tentokrát nebyl výsledkem doslovný zápis myšlenek probíhajících v hlavě. Dekodér však zachycoval podstatu toho, co bylo řečeno v podcastu a jak na to pokusná osoba reagovala. Dokázal její myšlenky parafrázovat, což stačí k jejich pochopení. A tuto schopnost dále rozvíjel a ověřoval. Konkrétní příklad: V podcastu hovořící žena řekla, že „ještě nemá řidičský průkaz“. Poslouchající pokusná osoba si to ve svých myšlenkách přeložila, jako že „se ještě ani nezačala učit řídit“.

V myšlení už nemusí být soukromí

Texaští vědci prokázali, že myšlenky nejsou „jenom naše“, schované před světem, ale že se do nich dá zvenčí proniknout a to v široké škále témat. Zatím to není snadné. Přístroj pro magnetickou rezonanci se nedá použít utajeně, zkoumaná osoba nepřehlédne, že má hlavu zastrčenou ve velkém aparátu. Na začátku musí spolupracovat – stroj je nezbytné „kalibrovat“ podle známého textu. Pokud tedy zkoumaná osoba při podcastu myslí na něco úplně jiného, dekodér si nemůže spojit slova z podcastu s děním v mozku.

Při pokusech v Texasu nevznikl univerzální „převodníkový slovník“, pro každého člověka musel být jiný. To oddaluje využití metody třeba pro lidi neschopné mluvit a psát po mrtvici. Ale současně brání snadnému narušení soukromí.

Nicméně určité znepokojení se objevuje, protože zneužití, byť zatím nepravděpodobné, nelze vyloučit. „Nevyzývám k panice, ale vývoj sofistikovaných neinvazivních technologií, jako je tato, je zřejmě blíž, než jsme čekali,“ řekl pro redakční článek časopisu Nature bioetik Gabriel Lázaro-Muñoz z Harvardovy univerzity. „Tohle je velký budíček pro politiky i veřejnost.“