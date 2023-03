Apple v Česku táhne. Prodejce iStyle zvedl tržby o pětinu, hlavně díky firemním klientům

Společnost iStyle v uplynulém roce vykázala obrat 3,2 miliardy korun a meziroční růst o pětinu. Výrazně narostl segment firemních klientů (B2B), který tvoří již čtvrtinu obratu. „V uplynulém roce se nám i přes problémy spojené s vysokou inflací a ekonomickým ochlazením podařilo navázat na náš předchozí růst a pozici na trhu dále posílit,“ uvedl manažer společnosti iStyle Vít Goluch.

„Prodeje táhly iPhony, ale za hit a skokana roku se dají označit také nové MacBooky s procesory M1 a M2, které mají u zákazníků skvělé ohlasy a jejich prodeje výrazně překonávají celkový výkon trhu s počítači,“ dodal Goluch.

Výrazný nárůst zaznamenala divize B2B, která se na celkovém obratu podílí 25 procenty. Mezi firemními zákazníky jsou ČEZ, J&T banka či Armáda České republiky. Poptávka ze strany malých a středních podniků i velkých korporací navíc dále roste.

Milníkem bylo otevření prodejny na Chodově

Milníkem roku 2022 bylo podle firmy říjnové otevření prodejny Apple v pražském obchodním centru Westfield Chodov. Oproti původnímu obchodu ve stejném nákupním centru nabízí tento druh prodejny, která má statut "Apple Premium", showroom s plochou více než 250 metry čtverečními a autorizovaný servis. Meziroční obrat pobočky vzrostl o 40 procent, narostla také návštěvnost.

Další podobné prodejny se nachází v OC Palladium a brněnské Galerii Vaňkovka. V druhé polovině roku 2023 je pak v plánu otevření prémiové prodejny v budově vedle pražského Masarykova nádraží, kterou navrhlo studio architektky Zahy Hadid.

iStyle patří do nadnárodní skupiny Midis a je největším partnerem společnosti Apple v regionu střední Evropy. Společnost provozuje přes 100 obchodů, z nichž 54 se nachází v EU a 16 na Blízkém východě.

Sesterská K-Tuin ve Španělsku disponuje sítí dalších 53 prodejen. Obrat obou firem v roce 2022 dohromady překročil miliardu dolarů. V České republice má iStyle aktuálně deset prodejen, které se nacházejí v Praze, Brně, Ostravě a Ústí nad Labem.

