Průlom na českém realitním trhu: reality.iDnes.cz a Portál Podílů uzavírají exkluzivní partnerství

Začíná se psát nová kapitola českého realitního trhu. Dvě významné platformy, reality.iDNES.cz a Portál Podílů, vstupují do exkluzivního partnerství. Toto spojení v sobě kombinuje osvědčený realitní inzertní portál a přední platformu pro podílové vlastnictví nemovitostí a přináší revoluční přístup k prodeji a nákupu nemovitostí.

Když se síly dvou významných hráčů na realitním trhu spojí, můžeme očekávat velké věci. Reality.iDNES.cz, založený v roce 2009, je jedním z největších a nejnavštěvovanějších realitních portálů v zemi a je také hlavním zdrojem informací o aktuálních trendech a vývoji na realitním trhu. Svou významnou pozici potvrdil v lednu 2021, kdy podle měření NetMonitor překročil počet jednoho milionu unikátních uživatelů za měsíc.

Na druhém konci stojí Portál Podílů, mladší, ale stejně ambiciózní hráč na poli realit. Tento portál odstartoval svůj provoz v roce 2022 a je výsledkem několikaletého vývoje týmu IT odborníků s bohatými zkušenostmi v oblasti nemovitostí. Díky svému inovativnímu přístupu a technologickému know-how se jim podařilo vytvořit jedinečné tržiště podílů, které slouží pro nákup a prodej podílových nemovitostí, který v Česku dosud neexistoval. Portál Podílů nejenže nabízí platformu pro inzerci, ale také poskytuje ucelený vhled do problematiky podílového vlastnictví prostřednictvím svého blogu.

„Naše spolupráce s reality.iDNES.cz je skutečná symbióza,“ říká Jan Kučera, CEO Portálu Podílů, a dodává: „Společně máme možnost vytvářet nové možnosti pro naše zákazníky a posunout trh nemovitostí do nové éry.“

Své nadšení neskrývá ani Petr Makovský, ředitel reality.iDNES.cz: „Naše rozhodnutí spolupracovat s Portálem Podílů je založeno na víře, že společně můžeme přinést do realitního trhu něco nového a vzrušujícího. Společné úsilí nám umožní lépe sloužit našim zákazníkům a poskytnout jim více možností při hledání nemovitosti,“ komentuje.

Toto strategické partnerství do tradiční realitní sféry přináší nové možnosti, rozšiřuje obzory v oblasti nákupu a prodeje nemovitostí a stává se základním pilířem budoucího růstu a inovací v realitním sektoru.

