Jaro v Benátkách? Připravte si peněženky

Poplatek za návštěvu italských Benátek skutečně odstartuje 25. dubna. Informaci potvrdil benátský starosta Luigi Brugnaro. Systém zatím bude v testovacím režimu, píší zahraniční tiskové agentury. Turisté, kteří město navštíví, aniž by v něm přespali, tak budou muset uhradit pět eur (125 korun). Kontroly budou namátkové.

Systém zpoplatněného vstupu benátská radnice poprvé spustí v období od 25. dubna do 5. května, kdy se v Itálii slaví osvobození od nacismu a fašismu a První máj. V tomto období se očekává velký nápor turistů. Dále se poplatek bude vybírat ve vybrané dny do 14. července.

Benátky zpoplatnění vstupu v uplynulých letech mnohokrát oznámily a pak jeho spuštění odložily. Tentokrát však radnice města, které před pandemií covidu-19 každý rok navštěvovalo 25 až 30 milionů turistů, hodlá systém opravdu zavést do praxe.

Starosta Benátek: Nechceme být muzeum

Turisté starší 14 let, kteří v Benátkách nepřespí v hotelu či v jiném ubytovacím zařízení, si před vstupem do města budou muset pořídit QR kód. Ten mohou získat například na webové platformě města po uhrazení poplatku pět eur na osobu. Zaplacení by mělo být možné i u hlavních vstupů do Benátek.

Podle Brugnara budou kontroly zaplacení příspěvku namátkové. Podle něj by se tak při vstupu do města neměly tvořit fronty. Uhrazení poplatku se nebude kontrolovat od 16:00 do 08:30. Za neuhrazení hrozí pokuty od 50 do 300 eur (od 1250 do 7500 korun).

„Cílem není vybrat více peněz,“ řekl Brugnaro. Některé odhady dokonce počítají s tím, že v počáteční fázi by náklady mohly být vyšší než výnos. Poplatek by podle vedení města měl především regulovat počty jednorázových turistů. Na rozdíl od některých předchozích návrhů však radnice nestanovila strop pro počet návštěvníků v nejvytíženějších dnech. „Odmítli jsme maximální počet návštěvníků, protože bychom přestali být městem, a stali bychom se muzeem,“ uvedl Brugnaro.

Nadměrný turismus je pro Benátky problémem i podle Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO). Jeho experti navrhli loni město zařadit na seznam ohrožených míst. To však nakonec neschválila komise UNESCO, kde zasedají zástupci členských států.

