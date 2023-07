Pražské letiště změní rentgeny. Přestane konečně pípat obyčejná voda?

Pražské letiště čeká v následujících deseti letech výrazný rozvoj. Vedle paralelní dráhy, která je pro budoucnost letiště klíčová, vedení letiště plánuje další výstavbu i rozšiřování kapacit.

Reklama

Letiště Praha chce v příštích letech zvýšit terminálové a dráhové kapacity k odbavení 21,2 milionu cestujících za rok. Tím by se dostalo na úroveň letiště Malpensa u italského Milana. V nynějším stavu bylo kapacitně na hraně v roce 2019, kdy odbavilo 17,8 milionu lidí. Chce také investovat do rozvoje sociální vybavenosti okolí letiště v takzvaném Airport City, kde chce budovat například hotelové a parkovací zázemí pro cestující, řekl předseda představenstva Letiště Praha Jiří Pos. Detailnější investiční plán představí Letiště Praha spolu s ministerstvem financí na podzim. Výstavba pražského letiště začala 24. července před 90 lety.

„Modernizované letiště přispěje k otevírání nových linek a zajistí dostatečnou dopravní obslužnost pro spádovou oblast osmi milionů obyvatel. Bude to znamenat příliv investic, rozvoj mezinárodního obchodu, více pracovních míst a bohatší ekonomiku,“ uvedl Pos.

Hotelový byznys po restartu nabral na obrátkách. Šnůra nově otevřených hotelů je skutečně dlouhá Reality Hotelový segment zažívá v letošním roce po náročných covidových letech konečně oživení. Cestovní kanceláře hlásí vyprodané zájezdy, letecké společnosti mají plná letadla a hotelové sítě otevírají jeden luxusní či designový hotel za druhým. Podívejte se v našem přehledu, které hotely se před létem otevřely nebo oznámily novinky ohledně výstavby a otevření v nejbližší budoucnosti v České republice a ve střední Evropě a na Balkánu. Věra Tůmová Přečíst článek

Kapacitu letiště by měla výrazně rozšířit výstavba prstu D, kterou podle informací na webu plánuje letiště mezi lety 2026 a 2033. Rozšíří Terminál 2 o nová letadlová stání, nástupní mosty, gaty či komerční prostory.

Klíčová je paralelní dráha

Dlouhodobým projektem je rozšíření letiště o paralelní dráhu. Podle prozatímních plánů by se měla postavit mezi lety 2028 a 2031. Podle Pose díky paralelní dráze pražské letiště nebude muset kvůli nedostatečné kapacitě provozovat noční lety, čímž se sníží hluková zátěž pro Prahu 6. Zároveň umožní přesunout provoz z vedlejší dráhy, která se využívá při údržbě hlavní ranveje a letadla na ni musí létat přes hustě osídlené části Prahy a Kladenska.

Potenciál vidí Pos také v projektu Airport City. V delším časovém horizontu, směrem ke zprovoznění vlakového spojení na letiště, pak plánuje letiště budovat další hotelové a gastro kapacity. „Věříme, že blízké okolí letiště nabízí prostor i pro další výstavbu, jako jsou výzkumná a vývojová centra, technologické parky, zdravotnická zařízení a kliniky, kongresová centra, ale také zábava, sport či volný čas,“ uvedl.

Přímá letecká linka mezi Českem a Tchaj-wanem zahajuje provoz, zájem o ni roste Enjoy První přímá letecká linka mezi Českem a Tchaj-wanem oficiálně zahájí provoz. Dopravce China Airlines bude z Prahy do Tchaj-peje létat dvakrát týdně. Ceny zpáteční letenky začínají podle webu dopravce zhruba na 17 800 korun. Podle českých prodejců letenek je o cesty do Tchaj-wanu čím dál větší zájem. Přímá linka by měla také rozšířit možnosti cestování do dalších míst v Asii. ČTK Přečíst článek

Jiří Pos: Vyměníme rentgeny

V inovacích zmínil Pos například plán na postupnou výměnu rentgenů. „Počítáme s tím, že v letech 2024 až 2026 vyměníme stávající rentgeny na centrální bezpečnostní kontrole na Terminálu 2 za nové, které zvýší komfort cestujících a zrychlí celý proces bezpečnostní kontroly,“ uvedl Pos. Cestující nebudou muset vyndávat ze zavazadel elektroniku a skončí také omezení pro množství tekutin, které mohou mít lidé s sebou.

V rozvoji dceřiných firem začalo letiště s přípravami lakovny, která bude umístěna v současném Hangáru S. „Očekáváme, že bude spuštěna v průběhu léta příštího roku a pomůže zvýšit konkurenceschopnost Czech Airlines Technics,“ uvedl Pos.

Češi kupují letenky víc a dráž než loni. Roste zájem o Asii Money Češi nakupují letenky více než loni, zároveň za letenku zaplatí průměrně více peněz než v minulých letech. Podle oslovených prodejců meziroční nárůst prodaných letenek za první pololetí činí 15 a 35 procent, u většiny z nich však poptávka zatím přesto nedosáhla na předcovidový rok 2019. Nejžádanějšími destinacemi jsou Londýn, Paříž či New York, zvýšil se také zájem o asijské destinace. Vyplývá to z ankety mezi prodejci letenek. ČTK Přečíst článek

Britské nízkonákladové aerolinky ruší 1700 letních spojů. Bojí se chaosu v letovém provozu Zprávy z firem Britská letecká společnost easyJet zrušila zhruba dvě procenta svého letního letového řádu. Opatření se týká 1700 letů a ovlivní plány přibližně 180 000 cestujících. Firma krok zdůvodnila obavami z problémů souvisejících s řízením letového provozu v Evropě. ČTK Přečíst článek