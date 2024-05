Kapacity škol včetně osmiletých gymnázií v Praze se musí navýšit. Kdo to ale zaplatí?

Kapacity středních škol v Praze se musí navýšit, a to včetně víceletých gymnázií, protože jsou základní školy přetížené. Po jednání s ministerstvem školství (MŠMT) to řekl pražský radní pro školství Antonín Klecanda (STAN). Osmiletá gymnázia jsou podle něj potřeba i ve Středočeském kraji. Podle některých expertů by se kapacity víceletých gymnázií však navyšovat neměly.

Reklama

V prvním kole přijímacího řízení bylo na střední školu přijato asi 94 procent žáků, kteří se hlásili z devátých tříd. Nepřijato je asi 6000 deváťáků. Největší neúspěšnost byla podle ministerstva v Praze, kde bylo úspěšných 83,8 procenta žáků devátých tříd.

Na osmiletá gymnázia se podle ministerstva školství v prvním kole přijímacích zkoušek nedostalo asi 53 procent uchazečů, u šestiletých gymnázií bylo neúspěšných zhruba 68 procent. Do druhého kola si uchazeči mohou podat přihlášku od 21. do 24. května.

Na dnešním jednání s MŠMT o navyšování kapacit se podle Klecandy jednalo mimo jiné o víceletých gymnáziích. „Není totiž možné, že v Praze se nedostanou děti třeba s 80 body a v jiných krajích se dostanou děti i se 40 body,"” řekl po jednání Klecanda. Víceletá gymnázia by se však podle odborníků neměla rozšiřovat, což podle Klecandy dlouhodobě nechce ani MŠMT. Například podle programového ředitele neziskové organizace EDUin Miroslava Hřebeckého jsou víceletá gymnázia "nesystémový prvek" ve vzdělávání a pro navyšování jejich kapacit podle něj není důvod.

„Říká se, že se od nich (víceletých gymnázií) má ustupovat, ale jsou kraje, kde těch dětí je málo a dostane se tam skoro každý, kdo má zájem. A v Praze se pak zájemci nedostanou ani na jednu z vybraných škol, i když mají dost bodů,“ vysvětlil Klecanda.

Praha reaguje na kritiku. Město koupí budovu v Holešovicích a přestaví ji na střední školu Zprávy z firem Pražský magistrát koupí budovu v Holešovicích a přestaví ji na střední školu, zřejmě gymnázium. Objekt v ulici U Pergamenky nabídne zhruba 520 míst pro žáky, a navýší se tak kapacita středních škol v Praze, schválili to pražští zastupitelé. ČTK Přečíst článek

Nedostatek míst ve středních Čechách

O kapacitách víceletých gymnázií chce Praha podle Klecandy jednat i se Středočeským krajem, kde jich je podle něj minimum. „Se Středočeským krajem jsem měl několik jednání a shodujeme se na nějaké spolupráci u čtyřletých oborů, ale neshodujeme se na těch šestiletých a osmiletých školách, protože Středočeský kraj chce od nich ustupovat,” řekl Klecanda. Základní školy jsou ale podle něj přetížené, a proto je navýšení kapacit i u osmiletých gymplů nutné. Podle Klecandy chce Středočeský kraj sice navýšit kapacity u asi tří víceletých gymnázií, ale pouze rozšířit učebny, nikoliv vybudovat školy nové.

Klecanda také zopakoval, že se kapacity musí navýšit i u čtyřletých gymnázií, platit by to mělo však ministerstvo. „Kapacity se musí do budoucna navýšit, ale nemůže to jít pouze za Prahou. My máme nejvíce kapacit z hlediska počtu žáků na počet míst, takže je vidět, že to plní studenti z ostatních krajů,” řekl.

V Praze je v devátých třídách letos zhruba 12 500 žáků a kapacita na středních školách je asi 19 500, do Prahy se ale hlásilo zhruba 10 000 žáků odjinud. „A nemůžeme přistavovat další místa pro jiné kraje a platit jak výstavbu, tak provoz těch škol, takže chceme od ministerstva, aby nám na to finančně přispělo,” dodal Klecanda.