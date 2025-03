Soudní rozhodnutí napříč Evropou aneb Od klimatu k datovým schránkám

Podcast Právo k Ranní Kávě pokračuje i v roce 2025. Úvodní díl specializovaného právního podcastu moderují zkušení moderátoři Kristýna Faltýnková a Martin Frolík, kteří se v aktuální epizodě mimo jiné zaměří na legislativní změny, které nastaly od 1. ledna 2025.

Řeč bude nejprve o třech proběhlých soudních rozhodnutích. Začnou takzvanou klimatickou žalobou č. 2, rozhodnutím Nejvyššího správního soudu z listopadu loňského roku. Na něj navážou případem z Itálie, který se dostal až k Evropskému Soudnímu dvoru a ve kterém šlo o selhaný airbag v automobilu vyrobeném v Německu a zakoupeném od italského distributora a přehled judikátů završí rozhodnutím Ústavního soudu České republiky, který se zabýval podáváním žaloby skrze datovou schránku v případu, ve které byla takto odeslaný návrh na neplatnost volby podepsán jinou osobou, než byl odesílatel, resp. majitel datové schránky.

Na závěr připomenou, jaké legislativní změny nastaly od 1. ledna letošního roku.

