Pomohou vládní paragrafy v boji se švarcsystémem? Odpovídají právníci

Nelegální práce, švarcsystém a pseudoagenturní zaměstnávání. První díl podcastu Právo k Ranní Kávě v roce 2024 se zaměří na to, jaké novinky přinesla poslední novela zákona o zaměstnanosti, která nabyla účinnosti 1. ledna 2024.

O podstatě švarcsystému, o pseudoagenturním zaměstnávání a změněné zákonné definici nelegální práce hovořil moderátor právního podcstu Martin Frolík s advokátem Jaroslavem Škubalem, partnerem advokátní kancláře PRK Partners a specialistou na pracovní právo. Jak by tyto negativním jevy mohly být nově řešeny kontrolními orgány? A které problémy naopak novela stále opomíjí?

Druhá část podcastu je již tradičně věnována novinkám z legislativy a judikatury, kterými vás provází advokátka Kristýna Faltýnková. Přiblíží například novelu soudního řádu správního, trestního řádu, anebo novelu zákona o zdravotních službách.

Z judikatury Faltýnková shrne rozhodnutí Nejvyššího soudu (sp. zn. 24 Cdo 430/2023), které se týká otázky, jakou žalobou má zhotovitel díla uplatnit na úhradu již provedených prací poté, kdy odstoupil od smlouvy o dílo pro nedostatek součinnosti objednatele. Dále advokátka rozebere rozsudek Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 7 As 188/2023) týkajícího se ochrany proti nečinnosti spočívající v nevydání rozhodnutí ve věci připuštění ke složení slibu a zápisu do rejstříku patentových zástupců. Musí cyklista povinně jet po stezce, která je určena pro chodce a cyklisty za všech okolností? Více v rozsudku Nejvyššího správního soudu (sp. zn. 4 As 102/2023) s nímž vás Kristýna také seznámí.

Neopomene ani usnesení Nejvyššího soudu (sp. zn. 15 Tdo 513/2023), jež se týká spáchání přečinu popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia osobou, která veřejně šíří cizí dílo, které schvaluje takové trestné činy. A další novinky z judikatury.

Nejnovější epizodu podcastu Právo k Ranní Kávě

