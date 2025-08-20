Město Jeseník získá pozemky na výstavbu bytů pro obyvatele postižené povodní
Město Jeseník bude moci vybudovat až 50 bytů pro obyvatele postižené loňskými zářijovými povodněmi, ministerstvo zemědělství zajistilo pro výstavbu nových bytových domů pozemky. Převod pozemků schválila vláda. Na město je bezplatně převede Státní pozemkový úřad (SPÚ). Úřad už dříve převedl bezplatně na Jeseník a další povodněmi zasažené obce jiné pozemky pro popovodňovou výstavbu. Velká voda loni v Jeseníku zasáhla více než 800 domácností.
Jeseník postaví až 50 bytů různých dispozic. Technická infrastruktura je v místě už připravená, dostupná je vodovodní síť, kanalizace, elektroinstalace, plynovod, přístupové komunikace i centrální zásobování teplem, uvedl resort. Stavba bytů musí začít nejpozději do dvou let a byty musí být zkolaudovány do pěti let. Pozemky zůstanou ve vlastnictví města.
„Společně s vedením Státního pozemkového úřadu a ve spolupráci s městem Jeseník jsme vytipovali další vhodné pozemky ve vlastnictví státu. Jsou na území města mimo záplavová území a jsou vhodné pro výstavbu bytových domů,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Státní pozemky
Jde o státní pozemky v příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je převede na Státní pozemkový úřad a ten je bezúplatně převede na město Jeseník. Původně měly pozemky sloužit pro stavbu regionální pobočky České správy sociálního zabezpečení, stavba už ale díky digitalizaci není podle ministerstva potřebná.
Ročně dojde k 350 tisícům pojistných událostí na majetku, za které pojišťovny vyplatí 15 miliard korun. V případě přírodní katastrofy, jako byly loňské povodně, se můžou škody vyšplhat i na dvojnásobek.
Pojistka vám dům nezaplatí, varují pojišťovny. Čechům je to jedno
Money
Ročně dojde k 350 tisícům pojistných událostí na majetku, za které pojišťovny vyplatí 15 miliard korun. V případě přírodní katastrofy, jako byly loňské povodně, se můžou škody vyšplhat i na dvojnásobek.
Přímo ve městě Jeseník povodeň zasáhla přes 800 domácností, z toho ve zhruba 250 vyplavila obytné prostory. Část obydlí se již podařilo obnovit, mnoho z nich je ale stále neobyvatelných.
Město Jeseník uzavřelo dosud se Státním pozemkovým úřadem dvě smlouvy o bezúplatném převodu 15 pozemků o celkové souhrnné výměře 1,5 hektaru, které mají sloužit pro výstavbu bydlení občanů postižených povodněmi.
Pracují s daty a modelují, jak mají pojišťovny nastavovat produkty pro své klienty. Třeba pro události, jako jsou povodně. Jan Šváb z Kooperativy je předsedou České společnosti aktuárů, jejímiž členy jsou pojistní matematici a další datoví odborníci v odvětví. Klimatická změna značně problematizuje to, co všechno si budeme moci v budoucnu pojistit. „V povodňových oblastech se staví, protože to všem vyhovuje. Až to bude lidem vadit, politici to budou chtít změnit,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz.
Jan Šváb: Češi si budou muset vybrat, jak chtějí do budoucna řešit povodňové škody
Leaders
Pracují s daty a modelují, jak mají pojišťovny nastavovat produkty pro své klienty. Třeba pro události, jako jsou povodně. Jan Šváb z Kooperativy je předsedou České společnosti aktuárů, jejímiž členy jsou pojistní matematici a další datoví odborníci v odvětví. Klimatická změna značně problematizuje to, co všechno si budeme moci v budoucnu pojistit. „V povodňových oblastech se staví, protože to všem vyhovuje. Až to bude lidem vadit, politici to budou chtít změnit,“ říká v rozhovoru pro newstream.cz.
O bezplatném převodu státních pozemků šesti obcím v Olomouckém a 11 obcím v Moravskoslezském kraji, které zasáhly povodně loni v září, rozhodla vláda v lednu. Posloužit mají k výstavbě bytových nebo rodinných domů pro lidi, jejichž domy zničila velká voda. Převedeno má být celkem zhruba 42 hektarů pozemků. Výborný v lednu upozornil, že bez podpory by mohly území Jesenicka opustit dva až čtyři tisíce lidí, což by region vážně poškodilo. Na pozemcích po zničených domech v záplavových oblastech chce stát vybudovat protipovodňová opatření.
Povodně v září 2024 zasáhly především Moravskoslezský a Olomoucký kraj a částečně i další kraje. Vláda celkové škody vyčíslila na 70,6 miliardy korun. Evropský parlament už dříve schválil přidělení zhruba 2,8 miliardy korun České republice po loňských povodních, z peněz lze hradit například opravy veřejného majetku, jako jsou dopravní infrastruktura či školská a zdravotní zařízení nebo čištění postižených oblastí.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?