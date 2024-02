Princ William chystá bydlení pro bezdomovce i sociální byty

Cornwallské vévodství, které nyní spravuje princ William, není jen zdrojem peněz pro následníka trůnu, ale částečně i sociálním podnikem. Na jeho půdě vznikne projekt bydlení pro lidi bez domova, jenž je součástí Williamovy širší strategie boje s bezdomovectvím.

Britský následník trůnu princ William oznámil, že na pozemcích Cornwallského vévodství postaví společně s tamější charitou St Petrocs útočiště pro lidi bez domova. Kromě střechy nad hlavou tu najdou také pomoc s hledáním práce či zvyšováním kvalifikace. První z projektů nabídne čtyřiadvacet plnohodnotných domovů, do kterých se mají první obyvatelé nastěhovat na podzim příštího roku.

Přestože to bude přechodné bydlení, lidé se tam mají cítit a fungovat jako doma. Nepůjde o přechodnou noclehárnu. „St Petrocs bude obyvatelům pomáhat s přístupem ke komplexní podpoře, s budováním komunitních vazeb prostřednictvím školení a zaměstnání a s hledáním trvalého ubytování,“ uvádí Williamem podporovaný projekt Homewards. „Pozemky pro výstavbu domů poskytne Cornwallské vévodství, které také využije své odborné znalosti v oblasti projektování a řízení výstavby při realizaci celého projektu,“ stojí v tiskové zprávě.

Projekt se chystá v Nansledanu na předměstí Newquay na jihovýchodě země. Čtvrť je sotva deset let stará, vedle známějšího města Poundbury je jedním z pitoreskních urbanistických experimentů nynějšího krále Karla III., který se jako milovník tradiční architektury pokusil vytvořit model komunitní a udržitelné obce.

Bydlení hned a bez podmínek

Na bydlení v Nansledanu by měly navázat v budoucnu další domovy, a to v rámci zmíněného projektu nadace prince a princezny z Walesu nazvaného Homewards, do kterého v minulém roce William přislíbil nalít tři miliony liber. Záměr je součástí širší strategie.

Británie má s bezdomovectvím problém, odborníci z Homewards odhadují, že na ulicích žije kolem 300 tisíc Britů. O důvodech diskutují i politici. Například nedávno ještě ministryně vnitra Suella Bravermanová se nechala slyšet, že bezdomovectví je vlastně alternativní životní styl - což je také jeden z důvodů, proč už ministryní není.

William její pohled nesdílí. Jím podporovaný projekt se podobá přístupu Finska, kde před několika lety opustili nefungující klasický model, kdy cesta z ulice k plnohodnotnému bydlení vede přes několik úrovní hostelů a krátkodobých nocleháren a důstojný domov je až na konci „za odměnu“. Nyní se neptají na okolnosti a snaží se potřebným zajistit důstojné bydlení připomínající běžnou nájemní variantu hned, jak je to možné. A zdá se, že úspěšně, protože severský stát patří v řešení bezdomovectví k premiantům.

Výnosný podnik

Povaha Cornwallského vévodství je specifická, ale svým způsobem je to hospodářský subjekt s hodnotou přesahující miliardu liber. Hlavní činností je obhospodařování rozsáhlých pozemků včetně domů, polností a farem, které vévodství dále pronajímá. V portfoliu má ale i různé další činnosti včetně developerských projektů. Pod vedením Karla i Williama se tu však klade důraz na udržitelnost a společenský rozměr. Staví i stovky sociálních bytů a v Nansledanu vznikne také bydlení pro nízkopříjmové s transparentnějšími a příznivějšími nájemními podmínkami. Pro lepší představu může posloužit dokument Prince Charles: Inside the Duchy of Cornwall.

Podstatnou částí zájmu prince Williama je i dobročinnost, přesto však je panství výnosným podnikem. Jedno ze dvou královských vévodství (vedle králova Lancasteru) převzal od nynějšího panovníka (William je zároveň vévodou z Cornwallu, ale nebývá tak obvykle titulován), a z výtěžků se svou rodinou žije. Budoucímu královskému páru poskytuje ročně přes dvacet milionů liber.

William si za své dobročinné aktivity získává sympatie, ale ne každému to stačí. Například republikánský aktivista Graham Smith poukazuje na stamiliony liber, které Británii královská rodina stojí. „Veřejnost si je dobře vědoma bytové krize, protože na rozdíl od Williama se s jejími důsledky potýkáme všichni. To, že William tento velmi omezený program vydává za reakci na tuto krizi, je nesmysl,“ uvedl.