AKTUALIZOVÁNO: Česká pošta zruší 2269 pracovních míst. Odbory chystají demonstraci, a možná i stávku

Česká pošta k 1. červnu propustí až 2269 zaměstnanců. Z toho bude 1388 lidí na přepážkách, 511 doručovatelů a 320 pracovníků nižšího managementu. Informace Mladé fronty Dnes (MfD) státní podnik potvrdil s tím, že celkové číslo udává maximální počet pracovních pozic. Některé z nich jsou nyní neobsazené, nejde tak o přesný počet propuštěných zaměstnanců, uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Podle dokumentu pro Úřad práce ČR, na který se Mf Dnes odvolala, se propouštění dotkne všech krajů. Například 302 zaměstnanců ztratí práci ve Středočeském kraji, 258 v Moravskoslezském, 238 v Jihomoravském kraji a 236 v Praze. O práci by neměli přijít doručovatelé balíků, řidiči, třídiči, vyšší a nejvyšší management. Kolik míst z daného počtu je neobsazených, Vitík neupřesnil.

Podle dřívějších informací by měla pošta zrušit 300 poboček ze současných 3200. Návrh Českého telekomunikačního úřadu je nyní v meziresortním připomínkovém řízení. Ministerstvo vnitra už dříve uvedlo, že rušení se má dotknout větších měst, v kterých je více poboček.

„Starostové i veřejnost budou o konkrétních rušených pobočkách informováni v momentě definitivního schválení nových parametrů pro pobočky. Tuto informaci předpokládáme v řádu málo týdnů," cituje deník mluvčího České pošty Matyáše Vitíka.

Odbory rozhodnou na apríla

Proti propouštění se staví poštovní odbory, které jsou nyní ve stávkové pohotovosti. Předseda Odborového hnutí zaměstnanců České pošty Evžen Dvorský uvedl, že na setkání se zaměstnanci, které se plánuje na 1. dubna, se poradí o dalším postupu.

„Naším následným krokem bude demonstrace. Pokud ani ta nepomůže, určitě budeme mít zájem na stávce," řekl Dvorský. V úvahu podle něj připadá například stávka v klíčovém poštovním uzlu v pražských Malešicích. Hnutí, které Dvorský zastupuje, patří k menším odborovým centrálám na poště.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu oznámil, že náklady na transformaci České pošty zřejmě přesáhnou osm miliard korun.

Plán transformace, jehož součástí je i snížení počtu poboček a propouštění, bude podle něj hotový do konce letošního června. Rakušan také uvedl, že rušení poboček by měla pošta v dubnu projednat se zástupci měst a obcí. Teprve po vytvoření seznamu rušených pošt měl podnik oznámit počet propouštěných zaměstnanců a sdělit jej úřadům práce.

Výsledkem transformace má být v roce 2025 státní podnik provozující pobočkovou síť, který bude poskytovat základní služby definované státem a finanční služby, a akciová společnost poskytující logistické a balíkové služby. Pošta jako celek by v té době neměla být ztrátová.

